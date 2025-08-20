Xiaomi tiene la mejor tablet todoterreno por menos de 200 euros: pantalla 2.5K, 256 GB y batería de 9.000 mAh

Yo también soy de esas personas que siempre buscas comprar dispositivos con la mejor relación calidad-precio posible. Y tengo claro que, si hablamos de tablets, la nueva Redmi Pad 2 ha llegado para convertirse en el mejor modelo todoterreno por aproximadamente unos 200 euros. Si a esto le sumamos que ya puedes llevártela incluso más barata, es un auténtico chollo.

La tablet de Xiaomi suele costar 249,99 euros en su configuración más completa, pero gracias a la campaña de la Vuelta al Cole puedes hacerte con ella por solo 160,16 euros en AliExpress. Para conseguirla tan barata basta con aplicar el cupón 'BSES15' durante el proceso de compra, reduciendo aún más su precio ya rebajado. Mientras que en Amazon, MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda oficial de la marca se está vendiendo por unos 229 euros.

Compra la mejor tablet de Xiaomi por menos de 200 euros con descuento

La Redmi Pad 2 llega con una carta de presentación difícil de ignorar, ya que se trata de la mejor tablet económica y actual que podemos encontrar en el catálogo de Xiaomi. En primer lugar, sorprende por su diseño, ya que apuesta por una carcasa metálica que la hace sentir más premium y resistente, además de que es muy fácil de transportar gracias a su ligero peso de 510 gramos.

Por otro lado, su gran pantalla crystal-clear de 11 pulgadas es la verdadera protagonista, pensada para quienes disfrutan viendo series, navegando por internet o jugando. Esta llega a ofrecernos una resolución 2,5K, una tasa de refresco de 90 Hz para sentir la fluidez, un brillo máximo de 600 nits que se defiende bien incluso cuando entra mucha luz por la ventana y compatibilidad con más de 1.070 millones de colores para ver cualquier contenido con tonos detallados y vibrantes.

A todo esto debemos añadirle que incorpora cuatro altavoces que soportan un audio envolvente Dolby Atmos. Y en cuanto al rendimiento, utiliza un procesador Helio G100-Ultra que no busca dar un golpe sobre la mesa, pero es lo suficientemente potente como para llevar a cabo tareas de ofimática, usar aplicaciones algo exigentes y responder de manera inmediata. Sin olvidarnos de que este modelo viene con 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB bastante generoso.

La gran experiencia de uso también tiene que ver mucho con que utiliza un sistema operativo HyperOS 2 que si por algo destaca es por ser muy personalizable. Y en términos de autonomía, su batería de 9.000 mAh es suficiente para aguantar un día completo y admite una carga rápida de 18 W, que suele ser más o menos lo habitual en este tipo de dispositivos. Asimismo, viene con una cámara trasera de 8 MP, cámara frontal de 5 MP y es compatible con accesorios como un lápiz óptico o teclado por si quieres sacarle más partido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.