Xiaomi tiene el móvil gama alta económico más completo de 2025 y ahora cuesta menos que muchos gama media

Dentro de la gama alta también existen opciones económicas que, aunque hagan pequeños recortes, sigue rindiendo de una manera fabulosa. Un ejemplo de esto es un teléfono como el POCO F7 Pro, que ahora con descuento es una de las mejores gangas que puedes encontrar, pero solo si te das prisa.

Este novedoso smartphone de POCO, la submarca económica de Xiaomi, ha pasado de tener un precio recomendado de 599,99 euros a costar tan solo unos 355,76 euros en AliExpress, donde en estos momentos puedes encontrar ofertas irresistibles por tiempo limitado durante la campaña de la Vuelta al Cole. Esto se traduce en un ahorro total de unos 244 euros, que se dice pronto.

Igualmente, como alternativa de compra, este mismo smartphone se está vendiendo en Amazon por unos 439,99 euros, en la tienda oficial de Xiaomi por 459,99 euros y en PcComponentes por unos 499 euros.

Compra la POCO F7 Pro mucho más barato con cupón

POCO F7 Pro POCO

El POCO F7 Pro es una opción muy seria dentro de la gama media. El salto respecto a su predecesor se nota especialmente en el diseño, donde ahora presume de un chasis de aluminio y cristal premium, un módulo de cámara circular y una certificación IP68. Asimismo, su apartado visual se mantiene como uno de sus grandes atractivos al montar una pantalla Flow AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 2K, una tasa de refresco adaptativo de 120 Hz, un brillo máximo de 3.200 nits y una protección Gorilla Glass 7i, además de ser compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

Para que todo funcione correctamente, la gran apuesta de la marca es un procesador Snapdragon 8 Gen 3 al que no podemos echarle nada en cara, al contrario. A este se le suman 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento para hacerlo aún más completo. Y como era de esperar, llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 basado en Android 15 (aunque pronto se podrá actualizar a Android 16).

En cuanto al apartado de autonomía, la gran apuesta de este modelo es que incorpora una batería de 6.000 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado, por lo que puede aguantarnos el ritmo sin problemas. Pero lo mejor es que no se conforma y admite una carga rápida de 90 W para obtener el 100% de la batería en más o menos unos 40 minutos.

Y si hablamos de fotografía, en el módulo trasero tenemos un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen y un gran angular de 8 MP, mientras que para hacer selfies tenemos una cámara frontal de 20 MP. No solo nos permite hacer fotos bien detalladas, sino que es capaz de grabar en 4K a 60 fps. En resumidas cuentas, cumple con lo que se espera y la conclusión clara que sacamos de este smartphone es que destaca por su gran equilibrio.

