Smartwatches
Xiaomi tiene el smartwatch perfecto hasta para quienes usan relojes clásicos y cuesta menos de 100 euros
Tiene un diseño muy elegante, una autonomía bestial, un gran apartado de monitorización y está más barato que nunca
Hay smartwatches que mantienen la esencia y el estilo clásico de los relojes tradicionales, y el Xiaomi Watch S4 es uno de ellos, ya que consigue combinar un diseño elegante muy personalizable con funciones inteligentes. Y lo mejor de todo es el precio que tiene, pues está más barato que nunca.
Este smartwatch de Xiaomi es uno de los más versátiles que puedes tener en tu muñeca y, a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 159,99 euros, en estos momentos tiene un descuento de 60 euros que nos permite conseguirlo a precio mínimo histórico de 99,80 euros en Amazon. Igualmente, como alternativa de compra, en MediaMarkt también está disponible con la misma rebaja. Mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 128,99 euros y en la tienda oficial de la marca por 139,99 euros.
Compra el reloj inteligente Xiaomi Watch S4 al mejor precion sin esperar al Black Friday
El Xiaomi Watch S4 es un reloj inteligente que ha llegado este año para conquistarnos. Se trata de un modelo muy atractivo, el cual se siente en la muñeca como uno de esos relojes de los de toda la vida, pero con una grandísima variedad de funciones que lo hacen muy útil en nuestro día a día. Esto se debe a que cuenta con un marco de aleación de aluminio, un bisel intercambiable para darle un estilo diferente según el momento y una correa de fluorocarbono que también podemos reemplazar. Vamos, que es un modelo muy personalizable, pero para ello es necesario hacer compras por separado.
Donde notamos una gran mejora con respecto a la generación anterior es en el apartado visual, pues ahora tenemos una pantalla AMOLED circular de 1,43 pulgadas que se ve de maravilla, ya que llega a brindarnos una resolución de 466 x 466 píxeles para ver desde notificaciones hasta el menú con una nitidez sobresaliente, una tasa de refresco es de 60 Hz y un nivel de brillo mucho más alto al alcanzar un pico máximo de 2.200 nits, pudiendo así verlo con claridad en exteriores.
No podemos pasar por alto que nos permite elegir entre varias esferas para seleccionar la que mejor combine con nuestro outfit. De hecho, algo curioso es que algunas solo se desbloquean al utilizar un kit específico de correa y bisel, así que cada vez que hagas un cambio parecerá que llevas un reloj completamente distinto.
La autonomía es otro de los apartados donde Xiaomi suele marcar la diferencia, y aquí no iba a ser menos. Lleva incorporada una batería de 486 mAh que es capaz de aguantar hasta 15 días de uso normal, por lo que podemos olvidarnos de los cables incluso cuando nos vayamos una o dos semanas de viaje, algo que es prácticamente imposible de ver en la competencia si no hablamos de Garmin. Y por si no fuese suficiente, admite una carga magnética rápida para disfrutar de dos días extra de uso con tan solo unos 5 minutos de carga.
Ahora, como comentábamos al principio, si por algo se caracteriza un reloj inteligente es por añadir varias funciones inteligentes, entra las que destaca un apartado de monitorización muy completo. En términos de salud, integra diferentes sensores para medir con bastante precisión la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o el nivel de sueño. Asimismo, estrena una función chequeo que, con un solo toque, hace un análisis completo de nuestro estado físico en aproximadamente un minuto, algo muy útil para no tener que estar haciendo mediciones por separado.
Y para rematar, centrándonos en el apartado de actividad, gracias a su podómetro, acelerómetro y giroscopio podemos conocer datos como la cantidad de pasos que hemos dado en un día. A lo que debemos sumarle que viene con más de 150 modos deportivos y GPS multibanda para obtener un posicionamiento preciso. Aunque en ciertos puntos y por limitaciones se puede llegar a parecer más a una pulsera inteligente que a un smartwatch, sigue siendo una gran recomendación por la gran utilidad y versatilidad que nos asegura a diario.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
