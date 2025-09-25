Xiaomi tiene la televisión QLED perfecta para presupuestos ajustados: ahora no cuesta ni 280 euros

Estamos en esa época del año en la que aparecen grandes descuentos en televisores de nueva generación. Por eso, si estabas pensando en reemplazar tu viejo modelo y quieres gastar lo menos posible, la Xiaomi TV F Pro 43 (2026) es una grandísima elección, pues tiene una de sus mejores rebajas hasta la fecha.

Esta televisión de Xiaomi tiene un descuento de 100 euros que nos permite conseguirla a uno de sus mejores precios hasta la fecha: 279 euros en Amazon. Así que, teniendo en cuenta que su precio recomendado es de 379 euros, no hay dudas de que es un buen momento para hacerse con ella. Mientras que en la tienda oficial de la marca está disponible por unos 299 euros.

Compra la Xiaomi TV F Pro 43 (2026) con pantalla QLED al mejor precio

La Xiaomi TV F Pro 43 (2026) es una televisión de nueva gama perfecta por todo lo que nos ofrece en relación calidad-precio. El gran reclamo está en que cuenta con una pantalla de 43 pulgadas que nos asegura una calidad de imagen muy buena, y no solo por tener una resolución UHD 4K, sino porque hace uso de una tecnología QLED que es la encargada de brindarnos una amplia gama de colores y un ajuste preciso del color para que cada escena se sienta más realistas.

Por otro lado, cabe mencionar que dispone de una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y una tecnología MEMC que suaviza los movimientos para disfrutar de una visualización más fluida. También es compatible con HDR10+ para mejorar el contraste, además de que viene con un Modo Filmmaker para ver las películas sin retoques y un Modo de luz azul reducida para pasar largas horas viendo la televisión sin sentir fatiga visual.

Y en términos de software es donde más ha conseguido sorprendernos, pues funciona bajo un sistema operativo Fire TV que es propio de los reproductores multimedia de Amazon. Más allá de su uso intuitivo, se caracteriza por ofrecernos una interfaz rápida y acceso directo a una gran variedad de aplicaciones como Xiaomi TV+, donde nos encontraremos una gran variedad de canales de televisión. Asimismo, su mando a distancia Bluetooth de 360° incorpora un micrófono para poder usar Alexa como asistente de voz y es posible compartir contenido en la pantalla desde nuestros diferentes dispositivos móviles.

En el apartado de sonido no hay demasiadas sorpresas, cumple y eso es lo importante. Nos encontramos con dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W, que es lo habitual en la gran mayoría de modelos. Aunque lo que marca la diferencia es que ambos se apoyan en unas tecnologías como Dolby Audio y DTS:X, las cuales nos regalan un sonido algo más envolvente y equilibrado al ver películas o series. Eso sí, si quieres que se escuche como si estuvieses en el cine, tendrás que recurrir a un equipo de sonido externo.

No podemos olvidarnos de que el diseño también juega a su favor y, a decir verdad, es bastante más premium que cualquier otro modelo de la competencia por un rango de precio similar. Esto se debe a que tiene un acabado metálico, un bisel ultrafino y una base ajustable en dos posiciones que se adapta al espacio disponible. Y tampoco echamos en falta nada en el apartado de conectividad, el cual es muy completo.

