Xiaomi lo vuelve a hacer: reloj premium, sensores top y oferta del 11.11 imposible de ignorar

Cada mañana, antes de que el día empiece con todo, hay un gesto que marca la diferencia. El de mirar la muñeca, ver si estás yendo a tiempo y, a la vez, sentir que llevas algo que encaja contigo. No solo porque te diga la hora o los pasos, sino porque te conecta con tu rutina, con tu energía, con tu forma de moverte por el mundo.

Y aunque hay cientos de relojes inteligentes, pocos consiguen combinar elegancia, precisión y fiabilidad como lo hace el Xiaomi Watch S4 en su versión de 41 mm. Es un smartwatch con alma de reloj clásico, discreto, cómodo y con presencia. Un dispositivo que mide tu pulso, tu descanso y tu ritmo, pero también combina con tu camisa, tu sudadera o tu abrigo.

Justo ahora, en el 11.11 de AliExpress, puedes conseguirlo con una oferta que lo deja a un precio difícil de creer. Si utilizamos el cupónESAE20 a la hora de comprarlo, se queda en 119 euros, un precio muy competitivo y mucho más interesante que su precio oficial de 159,99 euros, que es el que indica en la tienda de Xiaomi.

Xiaomi Watch S4: elegancia, salud y tecnología en la muñeca

El Xiaomi Watch S4 es la prueba de que lo funcional también puede ser bonito, y de eso Xiaomi sabe mucho. Su cara de acero inoxidable transmite solidez, pero sin perder la ligereza, ya que pesa solo 32 gramos. El acabado negro mate le da un aire refinado, moderno y versátil, y la correa de silicona es resistente al sudor y agradable al tacto.

Frente a otros modelos que parecen mucho más brutos en la muñeca, este Xiaomi tiene una presencia discreta gracias a sus 41 mm de diámetro. Se sitúa en ese punto justo entre elegancia y funcionalidad, y su resistencia al agua de 5 ATM garantiza que puedas llevarlo en la ducha o en la piscina sin preocuparte. Es el tipo de reloj que puedes llevar al gimnasio por la mañana o a una cena por la noche sin que desentone.

Monta un panel AMOLED de 1,32 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo máximo de 1500 nits. Esto significa que la nitidez sorprende desde el primer vistazo. Da igual si estás en plena calle con sol o en una oficina con luz artificial, la imagen siempre es nítida, con colores vivos y negros profundos. Además, el modo Always On Display te permite tener la hora siempre visible sin sacrificar demasiada batería.

El Xiaomi Watch S4 incluye más de 150 modos deportivos, desde correr y nadar hasta yoga o ciclismo. Y los maneja con precisión gracias a su sistema de posicionamiento GNSS multibanda, compatible con GPS, Galileo o Glonass, entre otros. Esto significa rutas más exactas, métricas más fiables y registros más coherentes incluso en entornos urbanos o boscosos.

En el día a día, sus sensores trabajan sin descanso para ofrecer una medición continua del ritmo cardíaco, con alertas de frecuencia anómala, monitorización del nivel de oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, control del estrés... Y lo que sorprende es lo bien que funciona todo en conjunto. De hecho, el reloj es capaz de analizar tus hábitos para sugerirte pequeñas mejoras.

Tal y como yo lo veo, de nada sirve un reloj tan completo como este si te exige cargarlo cada noche. Por eso Xiaomi ha apostado por una batería que aguanta 8 días de uso ligero, o 4 de uso intensivo. Esta autonomía es algo que no todos los relojes ofrecen, y también supone más libertad.

No teníamos ninguna duda de que el 11.11 es una de esas fechas que merece la pena marcar en el calendario. Y es que trae consigo ofertas como la de este Xiaomi Watch S4 que, si ya era una compra razonable a su precio original, ahora se vuelve casi irresistible. Además, lo envían desde España, así que en un par de días lo tendrás ya en casa.

