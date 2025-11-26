Las ofertas que se han adelantado al Black Friday 2025: 20 bajadas reales que ya se están agotando

Hay quien espera al Black Friday y quien sabe que las mejores oportunidades llegan unos días antes. Este año, Amazon ha adelantado varias de las bajadas más fuertes en categorías clave: tecnología, cocina, belleza y moda, con descuentos que superan el 50% en marcas tan conocidas como Columbia, Tommy Hilfiger, Tefal o Olay.



TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B09B94956P?tag=wwwlarazones-21|||Echo Dot – 29,74€ (-54%)]]

[[LINK:EXTERNO|||https://www.amazon.es/kindle-2024/dp/B0CP32JG8B?tag=wwwlarazones-21|||Kindle (última gen.) – 90,08€ (-24%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B0FNWSGCVZ?tag=wwwlarazones-21|||Robot aspirador Lefant M330 Pro – 129,99€ (-74%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Philips-Batidora-Tecnolog%C3%ADa-HR2041-41/dp/B09CTX6BFC?tag=wwwlarazones-21|||Licuadora Philips ProBlend – 29,98€ (-29%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Magn%C3%A9tica-Movimiento-Adhesiva-Recargable-Escaleras/dp/B09DP2XV1V?tag=wwwlarazones-21|||Luz LED armario (pack 2) – 16,04€ (-47%)]]

HOGAR Y COCINA

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B08GHG6CP8?tag=wwwlarazones-21|||Sartenes Tefal Jamie Oliver (3 uds.) – 69,99€ (-54%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Pikolin-Home-Relleno-hipoalerg%C3%A9nico-Oto%C3%B1o-Invierno/dp/B009VWFDVE?tag=wwwlarazones-21|||Edredón nórdico Pikolin Aloe Vera – 44,99€ (-30%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Navidad-Artificial-Relleno-Met%C3%A1lico-180-240cm/dp/B08FMQNVP3?tag=wwwlarazones-21|||Árbol de Navidad SOLAGUA (150 cm) – 33,80€ (-35%)]]

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B0976Y9RLG?tag=wwwlarazones-21|||Olay Retinol 24 crema noche – 17,97€ (-53%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B0B3JC16GW?tag=wwwlarazones-21|||Afeitadora Braun Series 5 – 59,99€ (-45%)]]

MODA Y ZAPATILLAS

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Polo-Club-Jersey-Marino-Cremallera/dp/B0CNH8ZVP9?tag=wwwlarazones-21|||Jersey Polo Club – 54,90€ (-31%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B07R63F9Y3?tag=wwwlarazones-21|||Chaqueta Columbia Panorama – 68,99€ (-47%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Invierno-Impermeables-Senderismo-Zapatillas-Confortables/dp/B07Y7FGMTM?tag=wwwlarazones-21|||Botas de invierno unisex – 40,72€ (-32%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B0FCSLLY57?tag=wwwlarazones-21|||Sudadera Springfield – 17,99€ (-45%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/PUMA-Fashion-Trainers-Sneakers-BLACK-PUMA/dp/B07KG1C3FD?tag=wwwlarazones-21|||Zapatillas PUMA Smash V2 – 26,08€ (-27%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/Tommy-Hilfiger-Graphic-Mw0Mw41338-Camiseta/dp/B0DSXZ318C?tag=wwwlarazones-21|||Camiseta Tommy Hilfiger – 23,00€ (-42%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B0BG5D7L3Y?tag=wwwlarazones-21|||Suéter GANT – 62,17€ (-56%)]]

MUEBLES Y OFICINA

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/T-LoVendo-Videojuego-cervical-Ergon%C3%B3mica-reclinable/dp/B0CJFR7DBT?tag=wwwlarazones-21|||Silla gaming – 68,39€ (-24%)]]

COMPLEMENTOS Y RELOJES

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B08XYLFFJ8?tag=wwwlarazones-21|||Reloj Invicta – 45,00€ (-35%)]]

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/dp/B079QQ34RL?tag=wwwlarazones-21|||Reloj Tommy Hilfiger – 85,99€ (-52%)]]

Echo Dot (Última generación) al 54%

Echo Dot (Última generación) Amazon Amazon

El Echo Dot ofrece sonido más potente y amplio en un formato muy compacto. Ideal para escuchar música, usar alarmas o controlar luces con Alexa. Es uno de los precios más bajos del año para quienes buscan un altavoz inteligente sencillo y práctico.

Lefant M330 Pro al 74%

Lefant M330 Amazon Amazon

Este robot destaca por su navegación dToF y sus 5000Pa de succión, suficiente para limpiar alfombras y recoger suciedad más pesada. Su tamaño reducido facilita que pase bajo muebles y combina aspirado y fregado. Una opción potente a un precio muy rebajado.

Tefal Jamie Oliver 3 sartenes al 54%

Tefal Jamie Oliver Amazon Amazon

Un set muy resistente gracias al revestimiento de titanio y al clásico Thermo-Signal, que avisa cuando la sartén está lista. Son aptas para inducción, horno y lavavajillas, lo que las hace prácticas para el día a día. Todo el set queda ahora a un precio difícil de mejorar.

Olay Retinol 24 al 53%

Olay Retinol Amazon Amazon

La crema combina retinol y vitamina E, dos ingredientes clave para suavizar, renovar y mejorar el aspecto de la piel por la noche. Hidrata sin sensación grasa y suele funcionar muy bien como rutina simple de well-aging. Rebaja muy atractiva para un producto top en su categoría.

Columbia Panorama al 47%

Columbia Panorama Amazon Amazon

Chaqueta larga, cálida y muy cómoda para invierno. El interior suave y el diseño ligero permiten usarla a diario sin agobiarse. Protege bien del frío y combina con todo, ideal para quienes buscan una prenda práctica sin gastar una fortuna.

Springfield Native Crew al 45%

Springfield Native Crew Amazon Amazon

Sudadera de algodón suave con un estampado discreto que da un toque más personal sin perder comodidad. Perfecta para teletrabajar, salir o usar como capa ligera. Con el descuento actual, queda a un precio realmente competitivo.

GANT Cotton Cable al 56%

GANT Cotton Cable Amazon Amazon

El clásico jersey de trenza de GANT, confeccionado en algodón de calidad. Abriga sin pesar y combina tanto con vaqueros como con un look más arreglado. Un básico que dura años y que rara vez aparece con una rebaja tan marcada.

Tommy Hilfiger Reloj Multifuncional al 52%

Tommy Hilfiger Reloj Amazon Amazon

Diseño limpio con subesferas para día y fecha, correa resistente y estanqueidad hasta 5 ATM. Es un reloj versátil para uso diario, con la distinción típica de la marca. Buena oportunidad si buscabas un accesorio de calidad.

OUILA Luz LED Armario (2 uds.) al 47%

OUILA Luz LED Amazon Amazon

Funciona con sensor de movimiento, trae 36 LEDs y es magnética y recargable. Ideal para armarios, pasillos, escaleras o garajes sin instalar cables. Muy práctica y fácil de colocar en cualquier espacio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.