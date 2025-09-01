Olvídate de las herramientas pesadas: el Bosch IXO es el mini atornillador que está revolucionando el bricolaje

Si alguna vez te ha dado pereza colgar un estante solo por no sacar el taladro grande, entenderás por qué este pequeño atornillador de Bosch se ha convertido en uno de los más valorados. El Bosch IXO 7.ª generación es compacto, ligero y sorprendentemente potente para su tamaño. Y ahora, con la rebaja del 27%, puede ser una de esas herramientas que te soluciona más de lo que esperas.

Cabe en cualquier cajón, pero puede con casi todo

Bosch IXO 7.ª generación Amazon Amazon

Lo más interesante del IXO no es solo su tamaño de bolsillo, sino todo lo que puede hacer. Tiene un 20 % más de par que su versión anterior, lo que significa que aprieta con más fuerza y con más precisión. La batería de litio de 2,0 Ah aguanta hasta 190 tornillos por carga, así que puedes completar proyectos pequeños sin preocuparte de recargar a mitad.

Además, viene con un adaptador de atornillado en ángulo, ideal para trabajar en sitios difíciles: esquinas, marcos, muebles ya montados… Con este sistema puedes entrar donde un destornillador normal no llega.

El set incluye 10 puntas, cargador por micro USB y una presentación sencilla pero útil. Lo sacas, lo usas, lo vuelves a guardar en segundos. Nada de maletines enormes ni herramientas pesadas.

Perfecto para tareas del día a día o para iniciarse en el bricolaje

Este tipo de herramienta es ideal tanto para quien ya hace bricolaje como para quien empieza. ¿Montas muebles de IKEA? ¿Haces arreglos pequeños en casa? ¿Tienes que montar una estantería, cambiar bisagras o arreglar un pomo suelto? El IXO te permite hacerlo sin complicaciones.

Y al ser tan manejable y seguro, también es una buena opción para regalar, sobre todo a personas que viven solas, están montando piso nuevo o simplemente quieren tener una herramienta fiable sin complicarse.

No sustituye a un taladro profesional, claro, pero para el 80% de las tareas comunes, va sobrado. Y encima no ocupa espacio.

A veces no hace falta tener el maletín completo para arreglar cosas en casa: con una herramienta pequeña pero eficaz como esta, te apañas mucho mejor.

