Los OnePlus Buds 4 al 50% no vienen a competir, vienen a poner las cosas en su sitio

Hay auriculares que prometen mucho y luego están los que simplemente cumplen. Estos OnePlus Buds 4 pertenecen al segundo grupo. Son cómodos, suenan bien —muy bien— y además traen funciones que hasta hace poco eran exclusivas de modelos que cuestan el doble. Ahora mismo pueden encontrarse por 58,66€ en AliExpress con el código AEES04 (antes 98,57€), y sí: merecen la pena.

Lo más parecido a unos auriculares “top” sin pagar precio “top”

OnePlus Buds 4 Google Google

La primera impresión es que suenan redondos. Llevan dos drivers dinámicos (11 mm y 6 mm) que se notan nada más subir el volumen: graves firmes, agudos nítidos y una escena amplia que da gusto incluso en canciones complicadas. Además, OnePlus ha afinado el sistema BassWave™ 2.0, que ajusta el sonido según el tipo de oído y el tema que escuches.

La cancelación de ruido adaptativa es otra historia: alcanza hasta 55 dB y realmente se nota. En transporte, oficina o calle, consiguen aislar el ruido sin generar esa presión incómoda típica de otros modelos. Y si te llaman, la IA con triple micrófono limpia la voz con un nivel sorprendente: te oyen claro incluso con viento o tráfico.

La autonomía también marca la diferencia: hasta 45 horas entre auriculares y estuche, con 11 horas extra con solo 10 minutos de carga. Y gracias al Bluetooth 5.4, se conectan al instante, con posibilidad de vincular dos dispositivos a la vez.

Por qué son un acierto sin discusión

Sonido premium con doble DAC y códec LHDC 5.0.

Cancelación real de 55 dB, sin sensación de presión.

sin sensación de presión. Audio espacial y graves ajustables con BassWave™ 2.0.

y graves ajustables con BassWave™ 2.0. Carga exprés y hasta 45 horas de autonomía.

Diseño cómodo y resistente, ideal para usar todo el día.

Son los típicos auriculares que escuchas un rato y piensas: “vale, ahora entiendo el ruido que han montado”. Los OnePlus Buds 4 no vienen a pelear por el trono: vienen a recordarnos que todavía hay marcas que entienden qué significa calidad.

