OnePlus pone en oferta su reloj más completo: NFC, batería larga y precio tentador

El OnePlus Watch 3 acaba de recibir una rebaja difícil de ignorar: se queda en 149,20€ en AliExpress usando el código ESCD20, una cifra que lo coloca muy por debajo de otros relojes con las mismas prestaciones. Y lo cierto es que OnePlus ha hecho los deberes: este reloj no busca solo contar pasos, sino convertirse en una extensión inteligente y fiable de tu día a día, con sensores médicos avanzados, NFC para pagos y una autonomía que ridiculiza a la mayoría de sus rivales.

Un reloj que parece un clásico, pero piensa como un dispositivo médico

OnePlus Watch 3 Google Google

El Watch 3 mantiene un diseño elegante, sobrio y resistente, con un cuerpo metálico de 47 mm y una pantalla AMOLED LTPO de 1,5 pulgadas que se ve nítida incluso bajo sol directo gracias a sus 2200 nits de brillo. Pero lo realmente interesante no está fuera, sino dentro.

Este modelo es capaz de medir la rigidez arterial, monitorizar la temperatura corporal, analizar la calidad del sueño con detección de ronquidos e incluso realizar un chequeo general de salud en solo 60 segundos. No es el típico smartwatch que te lanza gráficas sin sentido: te da contexto, interpreta tus datos y los conecta con apps como Google Health Connect o Strava, para un seguimiento real.

Imagina que después de un día de trabajo el reloj detecta estrés acumulado o una frecuencia cardíaca anómala. La aplicación OHealth te sugiere ejercicios respiratorios, descanso activo o incluso ajustar tus rutinas. Es tecnología que cuida, no solo que mide.

La batería que marca la diferencia

Viendo que muchos relojes se apagan a los dos días, el Watch 3 ofrece una autonomía que ronda la semana completa con uso normal, algo que lo convierte en un compañero fiable para quienes no quieren cargar el reloj constantemente. Además, la carga rápida de OnePlus hace que en unos minutos tengas energía para todo el día.

Y sí, también incluye NFC, por lo que puedes pagar directamente desde tu muñeca sin sacar el móvil del bolsillo. Ideal para quien entrena, viaja o simplemente busca comodidad.

El OnePlus Watch 3 es, en esencia, el equilibrio perfecto entre estética, autonomía y salud avanzada. Un reloj pensado para quienes valoran la precisión médica tanto como el diseño, y que ahora, con esta oferta, se convierte en una de las opciones más inteligentes (y rentables) del año.

