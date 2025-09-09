El Pixel 9 Pro contraataca en silencio: baja de precio horas antes de la presentación del iPhone 17

El foco del calendario tecnológico está puesto en el inminente lanzamiento del iPhone 17, pero en paralelo, Google mueve ficha de otra manera: con los Pixel 10 ya disponibles, el Pixel 9 Pro ha bajado de precio en AliExpress y se coloca como una de las opciones más atractivas para quienes quieren un gama alta consolidado sin pagar el coste de la última generación.

Un gama alta que sigue vigente en 2025

Google Pixel 9 Pro Google

El Pixel 9 Pro llegó con pantalla OLED de 6,3 pulgadas y 120 Hz, el chip Google Tensor G4 y 16 GB de RAM, acompañado de 128 GB de almacenamiento. La batería de 4.700 mAh con carga rápida de 27 W y su experiencia de fotografía, marca de la casa, lo siguen situando como un móvil de referencia en su rango.

Aunque los Pixel 10 han traído mejoras en eficiencia y cámaras, la generación anterior se mantiene más que capaz para el día a día, con la ventaja añadida de que seguirá recibiendo años de actualizaciones de software directamente de Google.

El detalle de la versión japonesa

La unidad rebajada corresponde a la versión JPN (GWVK6), plenamente compatible con Europa porque comparte bandas de red con la global. Solo tiene dos diferencias: incluye el chip FeliCa, usado en Japón para pagos sin contacto, y la cámara emite sonido obligatorio al disparar. Son detalles que no afectan al uso principal y que, en muchos casos, pasan desapercibidos.

Por qué mirar al 9 Pro ahora

La rebaja convierte al Pixel 9 Pro en una alternativa lógica para quienes buscan un smartphone de gama alta sin gastar lo que vale un modelo recién lanzado. El iPhone 17 llegará con fuerza, los Pixel 10 ya están en la calle, pero el 9 Pro se sitúa en ese punto intermedio donde lo que pierdes en “novedad” lo ganas en precio.

Es, en definitiva, un recordatorio de que a veces la mejor jugada no es esperar lo último, sino aprovechar el momento en el que un gran móvil pasa a costar bastante menos de lo que costaba hace unos meses.

