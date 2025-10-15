El plan más bonito del Puente de Diciembre: escapada a Florencia con vuelos y hotel incluidos por solo 150 euros

Si estás pensando en una escapada diferente para el Puente de Diciembre, Florencia es ese destino que lo tiene todo: historia, gastronomía y un ambiente navideño que enamora a cualquiera. Desde el 5 al 7 de diciembre, es posible volar desde Madrid y pasar dos noches en el hotel Mio Hotel Firenze (3 estrellas, desayuno incluido) por solo 305€ en total para dos personas. La oferta incluye vuelos directos con Ryanair (ida a Pisa y vuelta desde Bolonia), alojamiento y desayuno bufé. Una oportunidad perfecta para dejarte llevar por el encanto toscano en una de las fechas más mágicas del año.

Un fin de semana entre luces, arte y panini de porchetta

Escapada Florencia Logitravel Logitravel

Florencia en Navidad tiene algo especial. La Piazza Santa Croce se llena de puestos de madera con decoraciones, productos locales y el irresistible olor a vino caliente. Por las tardes, las calles se iluminan y la ciudad se transforma en un museo al aire libre, con los edificios históricos bañados por luces cálidas y villancicos sonando en las esquinas.

El Mio Hotel Firenze, situado en el tranquilo distrito de Novoli-San Donato, ofrece habitaciones modernas con wifi, aire acondicionado y un desayuno continental para empezar el día con energía. Desde allí puedes llegar fácilmente al centro en autobús o incluso dando un paseo para descubrir rincones menos turísticos.

Mio Hotel Firenze Mio Hotel Firenze Mio Hotel Firenze

Y si te gusta probar cosas nuevas, Florencia también se saborea: pide una schiacciata rellena de pecorino y porchetta o atrévete con los famosos trippai, bocadillos de guiso de callos que solo encontrarás en carritos del centro. Después, sube a la plaza Michelangelo —a pie o en los autobuses 12 y 13— para disfrutar de la panorámica más espectacular de la ciudad.

Un consejo: fíjate en las señales de tráfico del casco histórico. El artista Clet Abraham las ha modificado con pequeños toques de humor y se han convertido en parte del arte urbano florentino.

Una escapada así no se olvida: tres días de cultura, luces y buena comida por poco más de lo que cuesta una cena fuera.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos, planes o experiencias que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una reserva a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.