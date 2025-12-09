Gaming
Un portátil gaming con Ryzen 7 y 16GB por menos de 300 euros que mueve Valorant y LoL sin despeinarse
Un equipo barato, ligero y con potencia suficiente para juegos competitivos y tareas del día a día
Hay ofertas que llaman la atención porque rompen la barrera psicológica del “no puede costar tan poco”. Y eso es exactamente lo que pasa con este ACEMAGIC con Ryzen 7 7730U, pantalla de 15,6 pulgadas, 16GB de RAM y 512GB NVMe, que con el código ESGS30 se queda en 273,45€. Un portátil que, sin ser un PC gamer profesional, mueve Valorant, LoL y otros eSports sin esfuerzo, y rinde de maravilla en clases, trabajo o edición ligera.
Suficiente potencia para estudiar, trabajar y jugar: un equilibrio que no suele verse a este precio
El corazón de este portátil es el AMD Ryzen 7 7730U, un procesador muy equilibrado con potencia de sobra para multitarea, ofimática avanzada, streaming, edición básica o juegos ligeros. Combinado con 16GB DDR4, se nota especialmente en lo fluido que va al abrir muchas pestañas, alternar programas o cargar juegos como Valorant, CS:GO 2, Teamfight Tactics o Roblox sin tirones molestos. Para quienes solo necesitan algo que funcione rápido y sin complicaciones, es una auténtica sorpresa.
La pantalla IPS de 15,6 pulgadas ofrece buena nitidez, colores más vivos que en paneles TN y una visibilidad agradable si pasas tiempo viendo vídeos, jugando o trabajando con documentos. No es un panel “gaming” como tal, pero sí lo bastante estable como para disfrutar de partidas rápidas o contenido multimedia sin cansar la vista.
El SSD NVMe de 512GB cambia por completo la experiencia: arranca Windows en pocos segundos, las apps se abren al instante y siempre queda espacio para juegos, archivos de clase, fotos o trabajo. En portátiles económicos es común ver 128GB o 256GB, así que aquí se nota mucho el salto.
Otro detalle práctico es el teclado con pad numérico, algo que se agradece si usas Excel, haces tareas administrativas o simplemente quieres escribir más cómodo. Es el típico extra que no te planteas hasta que lo usas y no quieres volver atrás.
Aunque no es un portátil diseñado para títulos AAA exigentes, sí mueve con soltura todos los juegos competitivos que piden más CPU que GPU. La gráfica integrada Radeon rinde suficiente para diversión casual sin tener que bajar todo a mínimos.
Este tipo de portátil encaja especialmente con:
- Estudiantes que necesitan potencia y almacenamiento sin gastar mucho.
- Usuarios que viajan y requieren algo ligero para trabajar y jugar.
- Quienes quieren un segundo equipo para casa que sea rápido y estable.
- Gamers casuales centrados en eSports.
Un portátil que demuestra que no hace falta gastar mucho para tener rendimiento real
Por menos de 300€, este ACEMAGIC ofrece rapidez, espacio y un procesador solvente. Si buscas algo que valga para estudiar, trabajar y echar unas partidas, es una opción difícil de ignorar.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
