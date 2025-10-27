¿Qué robot aspirador comprar por menos de 100 euros? Este hace sombra a modelos tres veces más caros

Si pensabas que un robot aspirador con navegación láser, control por app y fregado automático solo existía en gamas de más de 300€, el ILIFE A12 Pro te va a hacer replantearte todo. Ahora mismo puede conseguirse por 90,62€ en AliExpress, cuando en Amazon ronda los 194€, y no es casualidad que muchos lo consideren el mejor robot por debajo de los 100€.

El robot que limpia con cabeza: mapeo láser y control total desde el móvil

Robot aspirador ILIFE A12 Pro Google Google

El ILIFE A12 Pro no da vueltas sin rumbo como los robots básicos. Usa un sistema LiDAR LDS de precisión con algoritmo SLAM, el mismo tipo de navegación que emplean modelos de gama alta. Esto le permite mapear tu casa al milímetro y planificar la ruta más eficiente, sin dejar esquinas sin limpiar ni chocar con muebles. Además, puede memorizar diferentes plantas o habitaciones, algo casi impensable en este rango de precio.

A través de la app ILIFEClean, puedes controlarlo como si fuera un asistente personal: programar horarios, marcar zonas prohibidas, elegir qué habitación limpiar o ajustar la potencia y el flujo de agua si vas a usarlo en modo fregona. También funciona con Alexa y Google Assistant, o incluso con un mando a distancia incluido, ideal para quienes prefieren algo más clásico.

Potencia de 3000 Pa y fregado real 3 en 1

No solo aspira: barre, aspira y friega al mismo tiempo, gracias a su depósito 2 en 1 con 200 ml para polvo y otros 200 ml de agua. Así, limpia suelos duros y baldosas de una sola pasada, reduciendo el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Su potencia máxima de 3000 Pa lo hace ideal incluso para casas con mascotas, alfombras finas o suelos con restos difíciles.

La batería de 140 minutos de autonomía permite cubrir grandes superficies, y si se queda sin carga, vuelve automáticamente a la base para recargarse y continuar donde lo dejó. Todo esto, con una resistencia al agua mejorada, diseño compacto (31 cm de diámetro) y una sorprendente capacidad para superar obstáculos de hasta 15 mm.

Por 90,62€ en AliExpress, el ILIFE A12 Pro demuestra que ya no hace falta gastar un dineral para tener una limpieza inteligente de verdad. Un robot con cerebro, potencia y autonomía que convierte cualquier casa en una zona libre de polvo… y de excusas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.