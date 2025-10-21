Real Madrid – Juventus, el choque de gigantes que encabeza una jornada vibrante de Champions

El Real Madrid vuelve a escena este miércoles 22 de octubre (21:00h) con un partido que promete grandes emociones frente a la Juventus de Turín. El conjunto blanco, líder en LaLiga y con un arranque impecable en Europa, buscará su tercera victoria consecutiva en la fase de liga de la Champions.

Los de Xabi Alonso llegan lanzados tras vencer al Getafe por 0-1, con otro tanto de Kylian Mbappé, que suma ya 18 goles en 14 partidos entre club y selección. El francés atraviesa su mejor momento desde su llegada al Bernabéu y apunta a ser de nuevo la referencia ofensiva ante los italianos.

Enfrente estará una Juventus que necesita reaccionar tras sumar solo dos empates en las primeras jornadas. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri no gana fuera de casa en Champions desde hace cinco encuentros, pero sigue siendo un rival incómodo, con solidez defensiva y jugadores como Locatelli, McKennie o Jonathan David capaces de decidir partidos.

Los antecedentes entre ambos equipos recuerdan grandes noches europeas, incluida la final de 2017. Esta vez, el contexto es distinto, pero el reto para ambos sigue siendo mayúsculo.

Los partidos más destacados de la jornada 3 de Champions League

Champions League Google Google

Martes 21 de octubre

18:45h

Barcelona – Olympiacos

Kairat Almaty – Pafos

21:00h

Leverkusen – PSG

Newcastle – Benfica

Union St-Gilloise – Inter

Copenhague – Borussia Dortmund

Villarreal – Manchester City

Arsenal – Atlético de Madrid

PSV – Nápoles

Miércoles 22 de octubre

18:45h

Galatasaray – Bodø/Glimt

Athletic – FK Qarabag

21:00h

Eintracht Frankfurt – Liverpool

Bayern Múnich – Brujas

Mónaco – Tottenham

Atalanta – Slavia Praga

Chelsea – Ajax

Real Madrid – Juventus

Sporting de Portugal – Marsella

Los equipos españoles, a consolidar su buena racha

España afronta la tercera jornada de Champions con sus principales representantes en posiciones de privilegio.

Real Madrid, con dos victorias, busca mantener su liderato y confirmar su candidatura al título.

con dos victorias, busca mantener su liderato y confirmar su candidatura al título. FC Barcelona, que recibe al Olympiacos, quiere ampliar su buena dinámica en todas las competiciones.

que recibe al Olympiacos, quiere ampliar su buena dinámica en todas las competiciones. Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en uno de los duelos más igualados de la semana.

se enfrenta al Arsenal en uno de los duelos más igualados de la semana. Athletic Club tratará de sumar tres puntos clave ante el Qarabag para seguir entre los ocho primeros.

tratará de sumar tres puntos clave ante el Qarabag para seguir entre los ocho primeros. Villarreal recibe al Manchester City con la esperanza de repetir sus grandes noches europeas en La Cerámica.

Mbappé, el factor diferencial del nuevo Madrid

El momento de Kylian Mbappé marca la temporada del Real Madrid. Su influencia va más allá de los goles: genera espacios, lidera las transiciones y se ha convertido en el jugador más determinante del equipo. Su conexión con Vinicius y Arda Güler, junto al control del medio campo con Tchouaméni y Camavinga, son las claves del éxito blanco en este inicio de campaña.

La Juventus intentará frenar esa maquinaria ofensiva con una defensa reforzada y un planteamiento más físico, sabiendo que un tropiezo podría complicar seriamente su futuro europeo.

Una jornada europea de alto nivel

Entre reediciones históricas como el Real Madrid–Juventus, duelos directos entre candidatos al título como Leverkusen–PSG o Liverpool–Eintracht, y partidos decisivos para los equipos españoles, esta semana de Champions se presenta como una de las más intensas del curso.

El Bernabéu volverá a ser el epicentro del fútbol continental en una noche que promete emociones fuertes y puede marcar el rumbo de la temporada para el equipo de Xabi Alonso.