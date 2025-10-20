El realme 14 Pro 5G cae a poco más de 200 euros y ya es el móvil más equilibrado de la gama media

No todos los teléfonos de gama media pueden presumir de parecer un gama alta. El realme 14 Pro 5G, versión global, lo consigue sin esfuerzo: un diseño fino con pantalla curva, un rendimiento sólido gracias al procesador Dimensity 7300 Energy y una cámara principal Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica (OIS) que marca la diferencia en este rango de precio. Y lo mejor es que ahora cuesta 206,42€ en AliExpress, una cifra muy por debajo de lo que ofrece.

Un móvil pensado para durar (y rendir)

realme 14 Pro+ 5G

El punto fuerte de este modelo es su batería de 6000mAh, que aguanta más de un día y medio de uso intensivo. Y si se te olvida cargarlo, su sistema SUPERVOOC de 45W lo deja listo en menos de una hora. Es el tipo de móvil que puedes usar sin mirar el porcentaje todo el día, incluso con 5G activo.

La pantalla OLED de 6,77 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz es otro de sus grandes argumentos. Curvada en los bordes y con resolución Full HD+, ofrece una fluidez y contraste más propios de móviles mucho más caros. Realme ha afinado además el brillo, el color y la sensibilidad táctil, lo que lo hace ideal tanto para redes sociales como para vídeo o juegos.

En fotografía, el salto respecto a otros modelos de la marca es claro. El sensor Sony IMX882 con OIS consigue imágenes nítidas incluso de noche, con colores realistas y sin exceso de procesado. Además, la cámara frontal de 16MP rinde bien para selfies y videollamadas.

Qué lo convierte en una compra segura

Por poco más de 200€, el realme 14 Pro 5G se posiciona como el móvil más equilibrado del momento. Es rápido, aguanta el ritmo y no recorta en nada importante. Si lo que buscas es fiabilidad y buena experiencia sin pagar de más, difícil encontrar algo mejor.

