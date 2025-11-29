La Redmi Pad Pro con 8GB RAM está siendo la favorita para quienes quieren tablet potente sin pasarse de presupuesto

La Redmi Pad Pro vuelve a caer de precio por el Black Friday de AliExpress y se coloca en una posición incómoda para la competencia: 12,1 pulgadas 2.5K, 8+256GB, Snapdragon 7s Gen 2 y batería de 10.000 mAh por un coste que normalmente verías en tablets mucho más básicas. Y lo mejor es que la oferta es totalmente realista: el modelo es global, funciona con HyperOS y con el código BFES20 se queda en 167,60 euros, una cifra que explica por qué está siendo la “compra segura” para quienes quieren algo potente sin llegar al rango iPad.

Una tablet pensada para usarla horas… y disfrutarlo

Xiaomi Redmi Pad Pro Xiaomi

El éxito de esta Redmi Pad Pro no viene solo del hardware, sino del equilibrio. Es una tablet que aguanta el ritmo de alguien que trabaja, estudia y también quiere ocio, sin pedir concesiones raras. Los 8 GB de RAM permiten abrir varias apps, navegar con decenas de pestañas y editar documentos grandes sin que el rendimiento se venga abajo. Para quienes teletrabajan o estudian, esto significa que puede sustituir perfectamente a un portátil modesto en tareas de productividad.

La pantalla es otro de sus grandes argumentos: 12,1 pulgadas, 2.5K y 120 Hz, un combo que hace que el contenido fluya. Series, YouTube, libros, diseño ligero… si vienes de una tablet básica, el salto es especialmente evidente. Y con cuatro altavoces Dolby Atmos, el apartado multimedia se siente “de gama alta” aunque el precio no diga lo mismo.

La batería es de esas que marcan diferencias: 10.000 mAh, una cifra que permite olvidarte del cargador durante días si solo la usas para estudiar, redes o tareas puntuales. Y si la exprimes para vídeo o juegos, sigues teniendo buena autonomía sin sensación de “se me va a apagar en cualquier momento”.

En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 7s Gen 2 responde con soltura incluso en juegos competitivos de gama media. No es un chip para obsesionarte con el nivel gráfico máximo, pero sí para jugar sin tirones y trabajar sin límites inesperados. Además, HyperOS está muy bien optimizado para pantallas grandes y eso se nota en fluidez real.

Por último, hay que mencionarlo: está pensada para integrarse con todo el ecosistema Xiaomi. Si usas móvil Xiaomi, auriculares o Mi Band, tendrás funciones extra y sincronización rápida. No es obligatorio, pero suma puntos.

