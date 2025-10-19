Robot aspirador
El robot aspirador que limpia mejor que tú: Dreame firma el modelo que ha dejado atrás a Roomba y Dyson
Con 6000 Pa de potencia, fregado inteligente y control por app, el Dreame D9 Max Gen 2 es el robot aspirador que ha sorprendido incluso a los usuarios de Roomba
Si alguna vez has pensado que ningún robot aspirador puede limpiar tan bien como tú, es porque no conocías el Dreame D9 Max Gen 2. Este modelo no solo aspira con más potencia que muchos Roomba y Dyson, sino que también frega, detecta obstáculos y memoriza el mapa de tu casa con una precisión sorprendente. En pocas palabras: lo hace todo, y lo hace mejor.
Potencia bruta, limpieza inteligente
Con una potencia de succión de 6.000 Pa, el Dreame D9 Max Gen 2 arrasa con polvo, pelos de mascota, migas o restos de arena sin dejar rastro. Y no lo hace a lo loco: su sistema de navegación láser LDS escanea y crea mapas 3D del hogar, eligiendo la ruta más eficiente y evitando muebles, cables y alfombras.
Además, con su depósito de agua inteligente, friega de forma uniforme sin empapar ni dejar marcas, adaptando el caudal a cada tipo de suelo.
Control total desde el móvil (o con Alexa)
A través de la app de Dreame puedes programar limpiezas, crear zonas prohibidas o limpiar solo una habitación, incluso cuando no estás en casa. Y si eres de los que prefiere hablar, basta con pedirle a Alexa que empiece o detenga la limpieza. Así de fácil.
Silencioso, eficiente y diseñado para durar
El Dreame D9 Max Gen 2 no solo limpia bien: lo hace sin molestar. Su motor optimizado reduce el ruido y su batería de alta capacidad ofrece hasta 150 minutos de autonomía, más que suficiente para pisos grandes. Además, es capaz de almacenar múltiples mapas, ideal si vives en una casa con varias plantas.
Por 139 € (antes 279 €), el Dreame D9 Max Gen 2 se ha convertido en uno de los robots aspiradores más valorados del momento, capaz de competir con marcas mucho más caras. Una inversión inteligente para quienes quieren olvidarse de limpiar, sin renunciar a un hogar impecable.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
