El Samsung Galaxy de gama media más vendido en 2025 aparece con rebaja inesperada antes del Black Friday

El Samsung Galaxy A56 5G fue uno de los móviles más comprados del año pasado por su equilibrio entre pantalla, batería y cámaras, y ahora vuelve al escaparate con una rebaja que nadie esperaba justo antes del Black Friday. Con los códigos ESAE40 o AEES40 puede quedar en 229,54€ en AliExpress, un precio muy por debajo de lo habitual para un modelo nuevo, con seis años de actualizaciones y una ficha técnica que sigue siendo muy sólida para 2025.

El Galaxy A56 y la pregunta que muchos se hacen: ¿sigue siendo un acierto en 2025?

Samsung Galaxy A56 5G

En pantalla, absolutamente. Su Super AMOLED 2X de 6,7 pulgadas sigue siendo uno de los paneles más agradecidos de la gama media: nits de sobra para exteriores, 120 Hz de fluidez real y un detalle que no pasa desapercibido, el Gorilla Glass Victus 2, algo que normalmente reservan para gamas más caras.

En rendimiento, el Exynos 1580 no pretende competir con un gama alta, pero la experiencia es sorprendentemente estable: apps rápidas, multitarea fluida y un consumo muy medido. Para quien busca un móvil que no se caliente y aguante el ritmo del día, la jugada le sale redonda.

Su módulo de cámaras funciona con criterio: el sensor principal de 50 MP saca fotos limpias, con buen HDR y colores muy equilibrados. El ultra gran angular complementa bien, y la cámara frontal de 12 MP es más que solvente para videollamadas y selfies, incluso de noche si hay una mínima fuente de luz.

La batería es otro de esos puntos que explican su éxito: 5000 mAh que aguantan un día y medio sin problema. Y aunque no trae cargador, la carga rápida de 45 W (si usas uno compatible) reduce mucho los tiempos, algo muy útil si sueles recargar de forma intermitente.

