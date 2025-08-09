El Samsung ideal para inmortalizar la lluvia de estrellas ‘Perseidas 2025’: ahora por 300 euros menos

Cada verano, la lluvia de estrellas de las Perseidas transforma el cielo en un espectáculo de luces fugaces que, si no capturas a tiempo, desaparecen en segundos. Este año, pese a la presencia de la Luna llena, se espera una noche intensa la madrugada del 12 al 13 de agosto, con hasta 100 meteoros por hora en las mejores condiciones. Y aquí es donde entra en juego el Samsung Galaxy S24 Ultra, que ahora está rebajado en AliExpress hasta los 715,99 euros —unos 300 euros menos que en otras tiendas—, una oportunidad interesante para quienes buscan renovar su móvil y, de paso, llevarse un recuerdo nítido de este fenómeno astronómico.

Un smartphone pensado para noches estrelladas y algo más

Samsung Galaxy S24 Ultra. Amazon.

Si alguna vez has intentado fotografiar un cielo nocturno con un móvil corriente, sabrás que el resultado rara vez hace justicia a lo que ves. El S24 Ultra, con su cámara principal de 200 MP, gran angular y teleobjetivo, está diseñado para captar incluso detalles sutiles en condiciones de poca luz. La combinación con su pantalla AMOLED de 6,8” a 120 Hz no solo ayuda a visualizar las capturas al instante, sino que hace que revisar y seleccionar las mejores fotos sea un placer.

Su batería de 5000 mAh y la carga rápida de 45W aseguran que puedas usarlo toda la noche sin miedo a quedarte sin energía en plena sesión de fotos. Además, el GPS integrado permite ubicar el punto exacto desde donde hiciste cada captura, algo que valoran tanto los aficionados como los más entusiastas de la astrofotografía. Y, por supuesto, sigue siendo un smartphone 5G con toda la potencia para el día a día: redes sociales, streaming, trabajo y juegos.

Antes de salir a cazar Perseidas… y antes de comprarlo

Aunque el S24 Ultra es muy versátil, su potencial para astrofotografía se aprovecha mejor si preparas bien la sesión. Un trípode para estabilizar la imagen, activar el modo nocturno y reducir la exposición a fuentes de luz cercanas pueden marcar la diferencia. En este tipo de escenas, la lente gran angular y el modo Pro del teléfono permiten ajustar manualmente la ISO y el tiempo de exposición, algo clave para captar meteoros.

Si este agosto vas a mirar al cielo, puede que este sea el momento de mirar también tu bolsillo: un teléfono así no solo captura estrellas, sino que convierte cualquier noche en un recuerdo que no se borra.

