Si sigues usando el móvil en el coche, el CarPlay es la solución que todavía no estás aprovechando (y ahora tiene un 43% de descuento)

Moverse con el móvil en la mano mientras conduces es incómodo, inseguro y, además, sancionable. Y aun así, muchos siguen haciéndolo porque conectar el cable cada vez resulta pesado y poco práctico. Por eso este adaptador CarPlay inalámbrico, ahora por 39,99€ gracias a un 43% de descuento, está dando tanto que hablar: convierte cualquier coche con CarPlay por cable en un sistema inalámbrico que se conecta solo al arrancar.

Qué hace este adaptador y por qué está funcionando tan bien

CarPlay Amazon Amazon

Este pequeño dispositivo está pensado para quienes ya tienen CarPlay por cable pero quieren olvidarse de conectar y desconectar el iPhone cada vez que entran al coche. Con solo enchufarlo al puerto USB-A o USB-C, pasa a emparejar el móvil vía Bluetooth 5.3, y después funciona mediante WiFi 5.8GHz, lo que garantiza una conexión rápida y estable incluso en trayectos largos o con mucho tráfico.

La experiencia final es la más parecida a tener CarPlay nativo inalámbrico: entras en el coche, arrancas y en cuestión de segundos aparece la interfaz en la pantalla sin tocar nada. Esto es especialmente útil para quienes usan Mapas, Waze, Spotify, WhatsApp, Podcasts o cualquier app compatible a diario.

El adaptador mantiene compatibilidad con iPhone desde iOS 10+, lo que lo hace interesante tanto para móviles recientes como para modelos más antiguos que muchos aún conservan. También es un dispositivo muy compacto, pensado para quedar escondido en la guantera o en el compartimento central sin cables a la vista.

Para quién es ideal y cómo mejora el día a día al conducir

Este adaptador es perfecto para quienes usan el coche a diario, sobre todo si hacen trayectos cortos o varias paradas seguidas. Evita tener que conectar el cable en cada entrada y salida, algo que con el tiempo termina deteriorando los puertos y, sobre todo, generando pereza.

También es ideal para quienes comparten coche: basta con que el dispositivo recuerde varios iPhone pareados y se conectará automáticamente al que esté más cerca. Para familias o parejas que alternan la conducción, esto es un detalle clave.

Además, reduce distracciones: no tienes que buscar el cable, colocarlo, esperar la conexión… simplemente te sientas y ya está. Para quienes quieren mantener el móvil lejos de las manos mientras conducen, este tipo de adaptadores facilita muchísimo la transición.

Por menos de 40 euros, puede evitarte compras más caras como cambiar de pantalla, instalar módulos extra o incluso cambiar de coche solo para tener CarPlay inalámbrico.

Al final, este adaptador convence porque simplifica la conducción, reduce cables y hace que CarPlay funcione como debería: rápido, automático y sin interrupciones. Si todavía conectas tu móvil cada vez que conduces, quizá este sea el cambio sencillo que más vas a notar en tu rutina.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.