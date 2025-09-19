Sirat, el fenómeno español que arrasó en Cannes y apunta al Óscar, ya disponible en Movistar Plus+

No todos los días el cine español conquista Cannes. Y menos aún consigue sonar en la carrera a los Óscar. Pero este 2025 tiene nombre propio: Sirat. Trance en el desierto, la nueva película de Oliver Laxe, que llega hoy, 19 de septiembre, en exclusiva a Movistar Plus+ (suscripción por 9,99 €/mes).

Tras semanas arrasando en taquilla y mantener el boca a boca encendido en salas durante todo el verano, ahora la película que dividió a la crítica y emocionó al jurado en Cannes —Premio del Jurado en la 78ª edición— desembarca en streaming. Y lo hace con fuerza: la Academia española ya la ha preseleccionado para los Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Una historia que golpea como un trance

Sirat arranca con una premisa sencilla y brutal: un padre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) buscan a la hija mayor de la familia, desaparecida en una rave perdida en las montañas del sur de Marruecos. Armados solo con una foto y su desesperación, se sumergen en un entorno marcado por música electrónica, noches sin amanecer y personajes que parecen atrapados en un universo paralelo.

Lo que comienza como un viaje desesperado pronto muta en otra cosa: un choque emocional y visual que, según quienes ya la han visto, resulta imposible de olvidar.

Oliver Laxe, el director que no entiende de fronteras

Hijo de emigrantes gallegos, criado entre París y Tánger, Oliver Laxe se ha convertido en uno de los cineastas españoles más respetados en el circuito internacional. Tras ganar en Cannes con Todos vosotros sois capitanes (2010), Mimosas (2016) y O que arde (2019), vuelve a tocar la cima con Sirat.

Su cine mezcla raíces gallegas, paisajes del Magreb y una mirada universal que no teme arriesgar. Y aquí, de nuevo, firma una obra inclasificable que combina drama, espiritualidad y un pulso casi místico.

Cannes, taquilla y Óscar: un fenómeno inesperado

Pocas películas de autor sobreviven tres meses en cartelera. Sirat lo ha conseguido: sigue proyectándose en salas españolas, con los Cines Renoir de Madrid como bastión, gracias a la avalancha de público y críticas que la definen como “una experiencia cinematográfica total”.

Su recorrido en festivales y la preselección para los Óscar la colocan en el radar internacional, y verla en Movistar Plus+ es hacerlo en el momento justo, antes de que empiece la temporada de premios.

Movistar Plus+: el hogar del cine español con ambición

Un estreno que no puedes dejar pasar

Hoy 19 de septiembre, Sirat aterriza en Movistar Plus+. Una película que no se ve, se vive. Un fenómeno que ya forma parte de la historia reciente del cine español.

Si hay un estreno que convierte septiembre en un mes imprescindible para suscribirse, es este.

