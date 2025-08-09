Solo hoy: el móvil con IA que compite con el Galaxy S25 Ultra y cuesta 800 euros menos

Cuando un móvil ofrece todo lo que buscas —potencia, buena cámara, pantalla de calidad y autonomía— y lo hace a precio mínimo histórico, hay que prestarle atención. Este Blackview reúne prestaciones propias de la gama alta, pero con un precio de gama básica: 79,99 € aplicando el cupón de 85 €, lo que supone un ahorro total de 240 € frente a su precio original de 319,99 €, es decir, un 75% de descuento real.

Viene con Android 14 optimizado para Europa, procesador Octa Core y 6 GB de RAM que garantizan fluidez tanto en el uso diario como en juegos y edición de vídeo 4K. Su memoria es ampliable hasta 2 TB, suficiente para guardar más de 50.000 fotos en alta resolución. Además, incluye funciones inteligentes como traducción simultánea de subtítulos o escaneo avanzado de documentos, perfectas para viajeros o profesionales.

La batería de 5.000 mAh con carga rápida al 50% en solo 45 minutos asegura que puedas pasar el día entero sin preocuparte por el enchufe, incluso con uso intensivo. Y su pantalla de 6,56” con tecnología Eye Comfort Pro reduce la fatiga visual en un 70 %, mientras que Dynamic Color Boost ofrece colores vivos y contraste nítido, ideales para ver series, películas o contenido en redes sociales.

Un diseño cuidado y una cámara que da la talla

Su cámara principal con sensor Sony IMX de 13 MP captura imágenes nítidas y vídeos 4K con gran nivel de detalle. También graba en cámara lenta a 120 fps y permite ajustar el bokeh en retratos. La cámara frontal de 8 MP y gran angular de 105° es perfecta para selfies en grupo o videollamadas de alta resolución, incluso en condiciones de poca luz gracias al desbloqueo facial 3D ultrarrápido.

En diseño, destaca por sus 8,75 mm de grosor, carcasa unibody y acabado antihuellas. Incluye conectividad Dual SIM 5G, WiFi de doble banda, NFC para pagos sin contacto y hasta un jack de audio de 3,5 mm con sonido optimizado Dirac. El sistema de refrigeración líquida mantiene el rendimiento estable incluso durante largas sesiones de juego.

En resumen, es un móvil que ofrece lo que otros venden por más de 800 €… pero aquí lo tienes por menos de 80 €. Y con ese 75% de ahorro real, difícil encontrar un rival que le haga sombra hoy.

