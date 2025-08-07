Sony rebaja la PS5 Pro tras las filtraciones de la nueva PlayStation 6: ¿movimiento defensivo o estrategia?

Si estás pensando en renovar consola, puede que este sea el momento justo. La PlayStation 5 Pro de 2TB ha bajado notablemente de precio en AliExpress y se puede conseguir ahora por 644 euros aplicando el cupón AFPL90, cuando su PVP habitual ronda los 799 €. Un movimiento que llega justo después de que se filtraran nuevos datos sobre la futura PS6, y que muchos interpretan como una forma de mantener el interés en la actual generación. Sea como sea, lo cierto es que esta rebaja ha colocado a la PS5 Pro en el radar de muchos que aún no habían dado el salto.

Botón de Compra AMP

Más potencia, más fluidez y mucho más espacio: así es jugar con la PS5 Pro

PS5 Pro Google Google

Quienes han probado ya esta versión Pro coinciden en algo: hay un salto que se nota. La mejora gráfica no es solo una promesa técnica, sino algo que se percibe desde el primer juego. Ya no se trata solo de que cargue más rápido o de que los gráficos se vean en 4K, sino de cómo se vive la experiencia: con fluidez total incluso en escenas caóticas, con reflejos e iluminación realistas gracias al trazado de rayos, y con una nitidez que te hace redescubrir títulos conocidos.

El almacenamiento también marca una diferencia: 2 TB de SSD es el doble de lo que ofrecen muchos modelos base. Eso significa olvidarse de borrar juegos cada dos semanas o pelear con las actualizaciones. Además, gracias a tecnologías como PSSR (escalado inteligente por IA) y el soporte para hasta 120 fps, esta consola no solo está pensada para los juegos actuales, sino para exprimir todo lo que está por venir. Y si vienes de una PS4, la retrocompatibilidad te permite seguir jugando a tus títulos favoritos… pero mejorados.

Si llevas tiempo esperando a que baje, puede que esta sea tu señal. Porque cuando algo así se pone a tiro… no siempre dura mucho.

Botón de Compra AMP

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.