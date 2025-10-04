Probé el SSD portátil TEAMGROUP PD20M y olvidé lo que era quedarme sin memoria en el móvil

Seguro que alguna vez te has quedado sin espacio en el móvil justo cuando más lo necesitabas: grabando un viaje, un concierto o una sesión de trabajo. Ahí es donde entra en juego el TEAMGROUP PD20M, un SSD portátil que sorprende por su tamaño y ligereza. Lo he probado personalmente tanto con un iPhone como con un Google Pixel, y lo cierto es que apenas notas que lo llevas encima: son solo 40 gramos y un grosor de 8,2 mm.

Más allá del tamaño, lo interesante es su rendimiento. Con este pequeño disco puedes grabar directamente en ProRes HDR 4K a 60 fps durante más de una hora, algo que normalmente exigiría comprar un iPhone de mayor capacidad (y bastante más caro).

Primera impresión al sacarlo de la caja

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

El unboxing es sencillo: el SSD viene en una pequeña caja con el disco protegido en una bandeja y acompañado de un cable USB-C a USB-C. Nada más cogerlo sorprende lo fino que es, casi como una tarjeta de crédito más gruesa.

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

En mano se siente ligero, y en las pruebas que hice con el iPhone lo puedes sujetar junto al teléfono sin que moleste demasiado. He tomado fotos mientras lo usaba y realmente parece un accesorio integrado en el ecosistema del móvil, no un trasto adicional.

Por qué merece la pena: velocidad y portabilidad a partes iguales

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

Uno de los puntos fuertes de este modelo es que está diseñado pensando en los creadores de contenido móvil. Si grabas vídeo en alta calidad con el iPhone, el PD20M es casi imprescindible. En mi caso, lo he usado para clips de más de 50 GB y el rendimiento se mantiene estable, con velocidades de lectura por encima de los 1.900 MB/s.

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

Además, se conecta con un cable USB-C y funciona igual de bien en macOS, Windows o Android. Eso significa que no es un accesorio exclusivo para iPhone: puedes usarlo como disco de trabajo rápido para pasar fotos, editar vídeos en el portátil o llevar documentos pesados sin depender de la nube.

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

El único pero es que el cable incluido es algo rígido; seguramente un cable en ángulo sería aún más práctico. En mi experiencia, con el iPhone 15 Pro no he tenido ningún problema para conectarlo, incluso usando una funda MagSafe: el SSD se ajusta bien y la conexión es estable. Sin embargo, en el Google Pixel noté que no agarra con la misma firmeza si llevo el móvil sin funda, algo que se soluciona fácilmente al colocarle una carcasa, ya que ayuda a que quede mejor encajado.

Benchmarks y velocidad

En pruebas sintéticas, el PD20M alcanza cifras muy competitivas:

AS SSD Benchmark : lectura hasta 1.964 MB/s, escritura 1.674 MB/s.

: lectura hasta 1.964 MB/s, escritura 1.674 MB/s. CrystalDiskMark: lectura hasta 2.056 MB/s, escritura 1.827 MB/s.

En transferencias con archivos grandes (entre 40 y 50 GB) se nota la saturación de la caché: las velocidades de escritura bajan a unos 340–400 MB/s. Aun así, para grabaciones de vídeo en iPhone o para un uso diario con documentos y fotos, el desempeño es más que suficiente y no se convierte en un problema real.

¿Para quién es ideal?

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

Este SSD es especialmente recomendable si:

Tienes un iPhone 15 Pro o alguno en adelante y quieres grabar en ProRes HDR sin preocuparte por el espacio.

Editas vídeo en movimiento y necesitas transferencias rápidas sin cargar con discos voluminosos.

sin cargar con discos voluminosos. Prefieres invertir 100€ en almacenamiento externo en lugar de pagar la diferencia de precio por un móvil con más memoria interna.

Comparado con otras alternativas, el PD20M ofrece un equilibrio difícil de batir: ultraligero, veloz y con un precio competitivo frente a modelos similares de marcas más conocidas.

Un compañero pequeño pero potente

TEAMGROUP PD20M La Razón La Razón

Después de probarlo, es fácil entender por qué este SSD se está convirtiendo en un favorito entre quienes crean contenido desde el móvil. Compacto, rápido y muy versátil, el TEAMGROUP PD20M es uno de esos accesorios que no ocupan espacio, pero que marcan la diferencia en el día a día.

