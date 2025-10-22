Taladro 3 en 1, doble batería y rebaja al mínimo: el combo que revoluciona el bricolaje casero

Tanto si eres de los que monta muebles un domingo como si disfrutas arreglando cosas en casa, este taladro percutor inalámbrico 3 en 1 es probablemente una de las mejores compras que puedes hacer este mes. Suele costar 51,41€, pero ahora está disponible por 39,99€ y, aplicando el cupón extra del 10%, se queda en solo 35,99€ en Amazon. Una ganga si tenemos en cuenta que incluye dos baterías de litio, 14 accesorios y maletín de transporte.

Un todoterreno para cualquier tarea doméstica

Taladro Amazon Amazon

Olvídate de tener tres herramientas distintas. Este modelo funciona como atornillador, taladro y taladro percutor, lo que te permite desde montar una estantería hasta perforar pared o metal sin esfuerzo. Su motor ofrece un par de 42 N·m y dos velocidades variables (0-550 rpm y 0-1850 rpm), ajustables mediante 25 niveles de par para que no dañes las superficies más delicadas.

El diseño también está pensado para trabajar cómodo: ligero, con empuñadura de goma antideslizante y luz LED integrada, ideal para rincones poco iluminados o espacios estrechos. Además, su portabrocas de bloqueo rápido de 10 mm facilita el cambio de brocas en segundos.

Doble batería y carga rápida: siempre listo para usar

Uno de sus mayores aciertos es incluir dos baterías de 2,0 Ah de litio, algo poco habitual en este rango de precio. Puedes tener una cargando mientras trabajas con la otra y olvidarte de interrupciones a mitad de proyecto. Cada batería se recarga en unos 90 minutos y cuenta con indicador LED del nivel de energía.

Por menos de 36€, este taladro percutor inalámbrico no solo sustituye a varias herramientas, sino que además ahorra tiempo, espacio y frustraciones. Es perfecto tanto para principiantes como para quien quiere tener un equipo fiable para el día a día. Y con esta rebaja, cuesta más no comprarlo que añadirlo al carrito.

