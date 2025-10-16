Los talleres no quieren que sepas esto: el aditivo de Goodyear que limpia inyectores y prolonga la vida del motor

Hay productos que parecen simples, hasta que los pruebas y descubres que ahorran cientos de euros en reparaciones.

El Goodyear Pro Additives Limpia Inyectores Diésel es uno de ellos: un aditivo de combustible diseñado para mantener el motor en perfecto estado, limpiar los inyectores y reducir el consumo de combustible, todo por menos de ocho euros. Y lo mejor de todo es que su eficacia es tan notable que muchos talleres lo recomiendan en privado… pero no lo mencionan en público.

El truco para un motor más limpio y eficiente

Goodyear Pro Additives Limpia Inyectores Diésel Amazon Amazon

Con el tiempo, los inyectores acumulan residuos que afectan al rendimiento del coche: pérdida de potencia, más vibración, ralentí inestable o consumo excesivo. El Goodyear Pro Additives actúa directamente sobre esos depósitos, limpiando los inyectores desde el interior y restaurando el flujo correcto del combustible.

Su fórmula profesional mejora la pulverización del diésel y optimiza la combustión, logrando un motor más suave, silencioso y con mejor respuesta.

Un mantenimiento preventivo que se nota (y se ahorra)

Lo interesante de este aditivo es que no necesitas ser mecánico ni abrir el motor: simplemente añádelo al depósito antes de repostar, y deja que actúe mientras conduces. Usarlo cada 2 000–3 000 km ayuda a prevenir averías costosas y prolonga la vida útil de los inyectores, una de las piezas más caras de sustituir.

Además, su uso regular puede reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones, lo que se traduce en un coche más eficiente y más ecológico.

El respaldo de una marca legendaria

Fabricado por Goodyear, uno de los nombres más reconocidos del sector automovilístico, este aditivo combina tecnología profesional y fiabilidad contrastada. Por eso se ha convertido en uno de los productos mejor valorados entre conductores que quieren cuidar su coche sin gastar una fortuna.

Por solo 7,99 €, el Goodyear Limpia Inyectores Diésel Pro Additives ofrece un mantenimiento preventivo que puede ahorrarte mucho dinero a largo plazo. Un pequeño gesto con un gran impacto en el rendimiento y la durabilidad de tu motor.

