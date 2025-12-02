Con el teclado compacto de Trust y su ratón, mi mesa por fin parece más grande de lo que realmente es

Mi espacio de trabajo nunca ha sido especialmente generoso, así que cada nuevo dispositivo que coloco sobre la mesa es un pequeño ejercicio de Tetris. Por eso tenía tanta curiosidad por probar dos productos que prometen justo lo que busco: más orden y más comodidad sin renunciar a la sensación de estar usando herramientas de calidad. Hablamos del teclado mecánico Trust Acira 60% y del ratón inalámbrico Trust Ferro, un dúo que, tras varias jornadas de uso, ha cambiado por completo cómo gestiono el escritorio.

El Acira: cuando un teclado pequeño marca una gran diferencia

Trust GXTrust 867 Acira La Razón La Razón

Siempre he sido usuario de teclados completos porque pensaba que necesitaría cada tecla. Sin embargo, el Acira demuestra que un formato del 60 % puede ser igualmente funcional si está bien planteado. La distribución con teclas de doble función evita la sensación de pérdida, y en pocos minutos la memoria muscular se adapta.

Los interruptores Outemu Red aportan una pulsación lineal suave y precisa, sin ruidos innecesarios, lo que se agradece enormemente en sesiones prolongadas de escritura o edición. La respuesta es estable, consistente y con ese toque mecánico que sigue siendo difícil de replicar en teclados de membrana.

Trust GXTrust 867 Acira La Razón La Razón

Otro punto interesante es la personalización: con el software de Trust pude configurar atajos, ajustar la retroiluminación RGB y adaptarlo a mis flujos de trabajo. En un teclado tan compacto, esa posibilidad marca la diferencia porque permite “recuperar” funciones sin perder espacio físico.

Y quizá lo más evidente: la mesa se siente más libre. Al liberar tanto espacio frontal y lateral, el movimiento del ratón es más natural y todo el conjunto respira mejor.

El Ferro: un ratón pensado para avanzar sin interrupciones

Trust Ferro La Razón La Razón

El Ferro es un ratón que se nota diseñado para personas que trabajan mucho con ventanas, pestañas, documentos y líneas de tiempo. Su rueda metálica hyperscroll e inclinación lateral permiten desplazamientos horizontales y verticales con mayor fluidez de la que esperaba, especialmente en hojas de cálculo o herramientas de edición.

Otro aspecto que agradezco es la conectividad múltiple. Poder alternar entre ordenador principal, portátil y tablet con un solo clic evita reconectar dispositivos cada vez que cambio de equipo. En teletrabajo y multitarea, esta comodidad pesa más de lo que parece.

Trust Ferro La Razón La Razón

La construcción silenciosa es otro detalle bien resuelto: los clics apenas suenan, lo que reduce la fatiga auditiva y facilita mantener la concentración. Y el hecho de que utilice un 65 % de plástico reciclado suma puntos en sostenibilidad sin afectar al rendimiento.

La combinación: escritorio más limpio, trabajo más cómodo

Trust Ferro La Razón La Razón

En conjunto, ambos dispositivos refuerzan la sensación de control y orden. El teclado aporta precisión y libera espacio; el ratón mejora la navegación y aporta una ergonomía más fluida. El resultado es una mesa visualmente más despejada y un flujo de trabajo más natural.

Esta pareja tiene algo interesante: no intenta impresionar con artificios, sino que aporta mejoras reales en el día a día, sobre todo cuando se pasa muchas horas escribiendo, editando o cambiando entre ventanas.

Tras varios días usándolos, mi impresión es clara: el Acira y el Ferro no solo optimizan el espacio físico, sino también la propia forma de trabajar. El teclado demuestra que la reducción puede ser funcional si está bien pensada, y el ratón confirma que la ergonomía también se puede apoyar en la eficiencia. Son dispositivos que se integran sin esfuerzo en la rutina y aportan mejoras que se notan desde el primer día, lo que justifica plenamente su presencia en un entorno profesional o de teletrabajo.

