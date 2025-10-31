Tres auriculares inalámbricos que merecen la pena en 2025: de los nuevos AirPods a los económicos Redmi Buds

Cada vez usamos más los auriculares inalámbricos: para trabajar, hacer deporte o simplemente escuchar música sin enredos de cables. Y hoy, Amazon ofrece rebajas llamativas en tres modelos muy distintos, que van desde los Redmi Buds 6 Active de Xiaomi por menos de 15 € hasta los nuevos AirPods 4 de Apple.

También hay una opción intermedia, los Btootos Bluetooth 5.3, con pantalla LED y resistencia al agua, que ofrecen mucho por su precio.

Estas tres alternativas cubren casi todos los perfiles: desde quien busca algo económico y funcional hasta quien prioriza sonido y tecnología premium.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active – autonomía de hasta 36 horas por solo 14,99 €

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Amazon Amazon

Los Redmi Buds 6 Active son uno de esos auriculares que sorprenden por lo que ofrecen en relación a su precio. Con un diseño ligero y ergonómico, apenas se notan al llevarlos, y su autonomía total alcanza las 36 horas con el estuche de carga. Destacan por incorporar Bluetooth 5.3, lo que garantiza una conexión más estable y rápida, ideal para videollamadas o series sin desincronización de audio.

También incluyen cancelación de ruido para llamadas, mejorando la claridad de la voz incluso en entornos con tráfico o viento. Su sonido es nítido, con buen refuerzo de graves y suficiente potencia para escuchar música o podcasts en exteriores.

Por menos de 15 €, son una opción excelente para el día a día, sobre todo si buscas auriculares resistentes, ligeros y con autonomía real.

Apple AirPods 4 – audio adaptativo y cancelación activa con un 12 % de descuento

Apple AirPods 4 Amazon Amazon

Los AirPods 4 representan la evolución más equilibrada de Apple en auriculares. Su diseño es prácticamente idéntico al de la generación anterior, pero ahora incorporan cancelación activa de ruido (ANC) y modo de sonido ambiente, lo que permite escuchar lo que pasa alrededor sin quitártelos.

Además, ofrecen audio adaptativo, que ajusta automáticamente el nivel de cancelación según el entorno, y el sistema de Audio Espacial Personalizado, que crea una sensación envolvente perfecta para series o música. La conexión es instantánea con dispositivos Apple, pero también funcionan con Android gracias a su Bluetooth universal.

Su estuche de carga con USB-C e inalámbrica proporciona hasta 30 horas de autonomía total, y su calidad de sonido es sobresaliente, con una respuesta clara en medios y agudos. Un modelo pensado para quienes buscan comodidad, estabilidad y sonido premium con el sello característico de Apple.

Btootos Bluetooth 5.3 – auriculares con pantalla LED y 36 h de autonomía por 22,39 € (-55 %)

Btootos Bluetooth 5.3 Amazon Amazon

Los Btootos Bluetooth 5.3 son unos auriculares de gama media que sorprenden por su potencia y autonomía, ahora con un 55 % de descuento. Tienen un diseño cómodo con drivers dinámicos de 13 mm que proporcionan un sonido HiFi estéreo equilibrado, con graves profundos y voces nítidas.

La pantalla LED en el estuche muestra el nivel de batería en tiempo real, y su resistencia IPX7 los hace ideales para deporte o lluvia ligera. Incorporan micrófono HD con reducción de ruido y controles táctiles que permiten cambiar canciones o atender llamadas sin sacar el móvil.

La autonomía alcanza 36 horas de uso total, una cifra excelente en su rango. Son perfectos para quienes quieren una alternativa económica pero completa, con buena calidad de sonido, comodidad y prestaciones propias de modelos más caros.

