El truco para calentar tu casa sin pasarte en la factura: el radiador Orbegozo con eficiencia energética A+

Silencioso, compacto y con bajo consumo: el convector Orbegozo CV 2300 es la opción más eficiente para mantener el calor sin disparar la luz

Orbegozo CV 2300
Marina Ros
Cada invierno trae la misma pregunta: ¿cómo calentar la casa sin dejarse el sueldo en la factura? La respuesta puede estar en modelos como el Orbegozo CV 2300, un radiador eléctrico de bajo consumo y eficiencia energética A+ que destaca por su rapidez, silencio y capacidad para mantener la temperatura estable sin picos de gasto. Con un 29 % de descuento (24,56 €), es uno de los mejor valorados para estancias pequeñas o medianas.

Potencia ajustable y consumo optimizado

Orbegozo CV 2300
Orbegozo CV 2300AmazonAmazon

El Orbegozo CV 2300 cuenta con 2000 W de potencia, repartidos en tres niveles regulables, lo que permite adaptar el consumo a las necesidades del momento. Gracias a su termostato ajustable, el aparato mantiene la temperatura sin tener que funcionar al máximo constantemente, lo que se traduce en un ahorro energético notable frente a modelos más antiguos o sin control térmico.

Además, incorpora un interruptor luminoso de encendido, sistema de protección contra sobrecalentamiento y una estructura metálica estable y ligera, pensada para funcionar horas sin riesgo ni ruidos molestos.

Ideal para dormitorios, salones o despachos, consigue calentar el ambiente de forma uniforme y sin olores.

Silencioso, seguro y listo para cualquier estancia

Uno de sus mayores atractivos es su funcionamiento silencioso, algo clave para quienes buscan mantener el calor mientras trabajan o duermen. A diferencia de los radiadores de aceite, este convector calienta el aire directamente mediante resistencia eléctrica, logrando una sensación de confort inmediata.

Su diseño compacto y ligero facilita moverlo entre habitaciones, y el acabado blanco discreto encaja fácilmente en cualquier entorno doméstico. Además, el sistema de protección automática contra sobrecalentamiento ofrece tranquilidad, especialmente si se usa durante la noche o en hogares con niños.

Un aliado económico y eficiente para el invierno

Por menos de 25 €, el Orbegozo CV 2300 demuestra que no hace falta invertir mucho para mejorar la eficiencia térmica del hogar. Su clasificación A+ garantiza un uso más racional de la energía, y su capacidad para mantener una temperatura estable lo convierte en una opción ideal para quienes buscan calidez constante sin sorpresas en la factura.

Perfecto para pisos pequeños o como apoyo a la calefacción principal, es una compra práctica que se amortiza en pocas semanas de uso.

