Vodafone tiene una oferta por Black Friday con la que pocas operadoras pueden competir

Este 2025 Vodafone se ha puesto seria con sus ofertas de Black Friday. Sus tarifas nuevas son muy potentes y están muy rebajadas, como prueba esta combinación de 2 líneas móviles 5G con datos ilimitados, fibra de 600 Mb, fijo con llamadas ilimitadas y, especialmente, Vodafone TV con cuatro plataformas de streaming: Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime.

Todo esto se queda en 54 euros al mes. Eso sí, exclusivamente por 3 meses, puesto que al 4º mes regresa a su precio original: 76 euros al mes. Sin embargo, la oferta es bastante completa, incluso con su precio original, que resulta competitivo. Si quieres contratarla, puedes hacerlo llamando al 91 131 60 87 .

Por qué recomendamos esta oferta

Lo primero es repasar qué incluye y sus condiciones:

54 euros al mes por 3 meses (luego 76)

(luego 76) Fibra óptica simétrica de 600 Mb

Router WiFi 6 incluido

2 líneas móviles 5G con GB y llamadas ilimitados . Además, incluye roaming en Reino Unido, EE. UU. y Suiza

. Además, incluye roaming en Reino Unido, EE. UU. y Suiza Fijo con llamadas ilimitadas a móviles y fijo nacionales

Vodafone TV con más de 100 canales

HBO Max

Disney+

Prime

Netflix

Permanencia de 12 meses

Instalación gratuita en 24/48 horas

Contratable llamando al 91 131 60 87

Como puedes ver, hablamos de una tarifa que tiene todo lo necesario, y mucho más. No se reduce a fibra de 600 Mb y 2 líneas móviles 5G de GB ilimitados, sino que también incluye fijo totalmente ilimitado (llamadas a otros fijos y móviles), junto a una de las televisiones más completas y, finalmente, la joya de la corona: 4 plataformas de streaming. Todo ello a un buen precio, incluso tras los 3 meses.

600 Mb de fibra suele ser lo mejor para cualquier hogar. Es una velocidad rápida y la inmensa mayoría de gente la aprovechará al máximo sin necesitar más. En mi propio caso, yo tengo contratados 600 Mb y vivo con dos personas más en casa. Dicha velocidad me sobra para ver películas en streaming, jugar online, teletrabajar, presentarme a reuniones por Teams, descargar archivos, publicar artículos, etc.

Luego tenemos 2 líneas 5G de GB ilimitados con llamadas ilimitadas. Básicamente con ello puedes estar el mes entero sin conectarte al WiFi y gastando fuera de casa lo que no está escrito, porque seguirás disponiendo de datos móviles. Ve películas, reproduce Spotify en la mayor calidad posible, scrollea TikTok hasta el infinito, teletrabaja compartiendo datos, etc. Si eres alguien que usa muchos datos móviles, no lo dudes: esta tarifa es para ti.

Por otro lado, está Vodafone TV con cuatro plataformas de streaming. Hay poco más que decir sobre ello, al margen de que es un paquete que pocas operadoras te ofrecen al precio que está ofreciendo Vodafone. Por un lado, tienes los más de 100 canales de Vodafone TV, mientras que, por otro, cuentas con Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime. Películas, series y documentales no te van a faltar.

Finalmente, y es un detalle a tener en cuenta, contamos con teléfono fijo con llamadas ilimitadas. Puedes llamar de forma ilimitada tanto a otros fijos como a móviles, mientras sean españoles. La inclusión de fijo no es algo determinante, porque cada vez se usa menos (aunque es una buena alternativa para los niños), pero sí es un punto que siempre suma, más cuando resulta ilimitado.