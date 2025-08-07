Volver al trabajo sin dolores de espalda: este escritorio elevable es la solución que los fisioterapeutas recomiendan

El cuerpo no está hecho para estar ocho horas sentado sin moverse, y menos aún si la mesa no está a la altura correcta. Por eso cada vez más fisioterapeutas recomiendan incorporar escritorios elevables, como este modelo de FlexiSpot, uno de los más vendidos y mejor valorados en Amazon.

Hoy está por 144,38 €, con un 28% de descuento sobre su precio habitual de 199,99 €, lo que supone un ahorro de 55,61 €. Teniendo en cuenta que lo vas a usar a diario (y que puede ahorrarte visitas al fisio), es una inversión muy razonable para cuidar tu salud postural desde casa.

Altura regulable con motor silencioso y memoria: tu espalda lo va a notar (para bien)

FLEXISPOT Escritorio Elevable Amazon Amazon

Este escritorio tiene todo lo que se le puede pedir a una estación de trabajo ergonómica: cuenta con un sistema de elevación eléctrica suave y silencioso, que te permite cambiar la altura entre 71 y 116 cm con solo pulsar un botón. Además, tiene cuatro posiciones de memoria, así que puedes guardar tu altura ideal para trabajar sentado y de pie, sin tener que ajustar nada cada vez.

El tablero de 120 x 60 cm es lo bastante amplio para usar el portátil, una pantalla externa, una libreta o lo que necesites sin agobios. Además, incluye ganchos laterales para colgar mochilas o auriculares y un pequeño estante para organizar documentos o cargadores. Todo con una estructura resistente de acero capaz de soportar hasta 70 kg de carga.

Una inversión que mejora tu día a día (y que puedes montar tú mismo en menos de media hora)

Montarlo es bastante sencillo: viene con instrucciones claras y en menos de 30 minutos puedes tenerlo listo. Lo mejor es que ocupa poco espacio, así que encaja igual de bien en un despacho como en una esquina del salón o dormitorio.

Y si lo que te preocupa es la durabilidad, FlexiSpot es una marca con más de 20 años de experiencia en ergonomía. Ofrecen 5 años de garantía para el marco, 3 para el motor y soporte técnico de por vida, lo que da bastante tranquilidad frente a otras marcas más genéricas.

