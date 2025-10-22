Ni zapatillas, ni insecticidas: este invento de 3 euros es la forma más limpia y segura de librarte de los bichos en casa

A todos nos ha pasado: una araña en la pared, una avispa en la ventana o un mosquito que se cuela justo cuando vas a dormir. Y, claro, la duda de siempre: ¿la aplasto o me arriesgo a acercarme? Pues bien, este atrapa insectos de mano que cuesta solo 3,25€ en AliExpress (antes 10,52€) es la solución definitiva para quienes prefieren mantener la distancia.

Adiós al susto (y al papel de cocina)

Atrapa insectos AliExpress AliExpress

El funcionamiento no puede ser más sencillo. Solo hay que abrir el pequeño cepillo al final del mango, acercarlo al insecto y cerrarlo con un mecanismo deslizante que lo atrapa sin dañarlo. Después, basta con salir a la ventana y soltarlo. Todo sin tener que acercarse ni medio metro, y sin manchas ni olores.

Además, está hecho de plástico ligero y resistente, por lo que pueden usarlo tanto adultos como niños (sí, es ideal para enseñarles a respetar a los animales sin miedo). Es una herramienta práctica y ecológica: no usa productos químicos ni electricidad, y evita tener que recurrir a insecticidas que dejan el aire cargado.

Para interiores, terrazas o el camping

Su tamaño compacto y su mango largo lo hacen perfecto para usarlo en casa, pero también en exteriores: terrazas, oficinas, tiendas de campaña o caravanas. Pesa muy poco, cabe en cualquier cajón y se limpia fácilmente con agua y jabón.

Por menos de 3,25€, este pequeño invento no solo te evita sustos y disgustos, sino que además te ahorra papel, insecticidas y discusiones domésticas. Si eres de los que ve un bicho y sale corriendo, este gadget puede cambiar tu relación con ellos (y con la paz de tu casa).

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.