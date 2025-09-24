El 100% de las vacantes y reducciones de jornada de los docentes de la Comunitat Valenciana están ya cubiertas

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha señalado que la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha cubierto en estas primeras semanas de curso 2025-2026 “el 100% de las vacantes a tiempo completo de los docentes de la Comunitat Valenciana, así como las vacantes a tiempo parcial y todas las reducciones de jornada”.

Asimismo, el director general ha señalado que en este tiempo se han cubierto también “cerca del 80% de bajas de docentes de los centros educativos”. “Es una situación que ocurre todos los años a principio de curso, desde hace muchísimos años, porque el sistema es dinámico. La previsión es que en las próximas semanas estén cubiertas del todo. Hay que tener en cuenta que para cubrir las bajas se han de seguir unos criterios que sirvan para comprobar la duración y poder proceder a la sustitución”, ha explicado.

“Comprobamos el diagnóstico de esas bajas para dar prioridad a las que son de más larga duración y más antiguas, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los docentes valencianos”, ha añadido Pablo Ortega.

El director general de Personal Docente ha insistido en que el sistema educativo valenciano “es muy dinámico, ya que durante todo el año hay matrícula sobrevenida, gente que llega de fuera a la que integramos. En dos semanas de curso hemos abierto ya 100 nuevas unidades en centros de Infantil y Primaria, lo que equivaldría aproximadamente la apertura de ocho colegios nuevos con su dotación de personal completa”.

Por último, Ortega ha incidido en que la situación de este curso es idéntica a la de años anteriores, “no hay ninguna singularidad que justifique una protesta. Hay un histórico donde se puede comprobar que esta es la situación que se da a principio de curso todos los años”.