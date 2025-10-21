12 startups de Angels se presentan en sociedad ante 300 inversores en el Investors Day 2025

Desde empresas incipientes para analizar la microbiota y dar una nutrición personalizada hasta plataformas de IA para servicios de posventa de autómovil. Hoy doce de las empresas participadas por Angels con un total de dos millones de euros, sociedad de inversión de Juan Roig, se han presentado en sociedad ante 300 inversores este martes 21 de octubre su Investors’ Day 2025.

Pepe Peris, director general de Angels, afirma: “Se cumplen 10 años de Marina de Empresas y el Investors’ Day se ha consolidado como el evento de referencia para conectar emprendedores que buscan capital para sus empresas con inversores en etapas tempranas.

Angels sólo invierte en empresas que han participado en el programa de aceleración de Lanzadera, es nuestra ventaja competitiva, porque han interiorizado el Modelo de Calidad Total y nos conocemos más.

"Los 12 emprendedores que han presentado hoy en el auditorio son los fundadores de empresas en las que Angels ha invertido, era un objetivo que nos pedían los inversores y que cumplimos por segundo año; nuestro reto ahora es que todos los inversores que asisten sean inversores en empresas participadas por Angels, hoy son el 60% de los inversores asistentes y queremos que sea el 100%”.

Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain, y ponente en el evento, por su parte ha señalado: “En España tiene que haber más proyectos emprendedores con una valoración superior a 100 millones de euros. Y eso solo ocurre si hay un caldo de cultivo como el que se da en Marina de Empresas, donde nacen proyectos que pueden crecer dentro del ecosistema. Para ello, hace falta más inversión y más proyectos liderados por mujeres”.

Empresas participantes

Los emprendedores que han presentado en el Investors’ Day han tenido la oportunidad de exponer la evolución de sus empresas, así como los hitos alcanzados y los que tienen previsto conseguir a medio y largo plazo.

Estas son las 12 empresas, que forman parte de la cartera de Angels, que se han presentado esta mañana frente a los inversores:

Biotasmart es una plataforma de análisis de microbiota para nutrición personalizada.

es una plataforma de análisis de microbiota para nutrición personalizada. Foodlus es un sistema para pedir, pagar y fidelizar comensales en hostelería.

es un sistema para pedir, pagar y fidelizar comensales en hostelería. Innporting es una plataforma de gestión de transporte aéreo, terrestre y marítimo para empresas.

es una plataforma de gestión de transporte aéreo, terrestre y marítimo para empresas. Zexel es una plataforma para facturación y pago a creadores de contenido (influencers).

es una plataforma para facturación y pago a creadores de contenido (influencers). EternaDX es un sistema de monitorización de la salud y del rendimiento deportivo.

es un sistema de monitorización de la salud y del rendimiento deportivo. Nidus es una herramienta que automatiza el desarrollo de proyectos inmobiliarios, desde los estudios de viabilidad hasta la ingeniería de detalle.

es una herramienta que automatiza el desarrollo de proyectos inmobiliarios, desde los estudios de viabilidad hasta la ingeniería de detalle. Voicefinder es una plataforma que conecta voces profesionales con empresas.

es una plataforma que conecta voces profesionales con empresas. Motoreto es una herramienta de inteligencia de negocio para la distribución del vehículo de ocasión.

es una herramienta de inteligencia de negocio para la distribución del vehículo de ocasión. Dost automatización de cuentas a pagar y cuentas a cobrar con agentes de IA.

automatización de cuentas a pagar y cuentas a cobrar con agentes de IA. Aivora es una plataforma de IA conversacional generativa con foco en venta y postventa del automóvil.

es una plataforma de IA conversacional generativa con foco en venta y postventa del automóvil. FlipFlow es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real para empresas retail.

es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real para empresas retail. Ongres es una plataforma de bases de datos (Postgres) para empresas.

Los inversores asistentes y los emprendedores, tras finalizar las presentaciones, han mantenido reuniones con los inversores para analizar las posibles operaciones de inversión.

Sobre Angels / Marina de Empresas Marina de Empresas, fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, está formada por la escuela de negocios EDEM, la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento de las personas para potenciar tejido empresarial que mejore la sociedad.

Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Ofrece un modelo de gestión basado en el Modelo de Calidad Total, su red de contactos, así como toda la infraestructura necesaria para acompañar al emprendedor, comenzando por las instalaciones situadas en Marina de Empresas. Desde su nacimiento, Angels ha invertido más de 40 millones de euros más de 70 empresas.