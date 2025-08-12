191 muertos por calor en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden a 191, la gran mayoría de ellas ocurridas durante el mes de julio, cuando se registraron 155 fallecimientos por esa causa.

Del 1 de junio al 11 de agosto, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 1.859 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 191 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, Alicante es la que ha registrado la cifra más alta de fallecimientos, 131; seguida de Castellón, con 41, y la provincia de Valencia, con 19 muertes.

Del total de fallecidos desde el 1 de junio, 104 son hombres y 87 mujeres, según los datos del MoMo.

La mayoría de fallecimientos se produjo durante la semana 27 del año (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 fallecimientos por altas temperaturas, seguida de la semana 28 (del 7 al 13 de julio), en la que murieron 52 personas por esa causa; la semana 30 (del 21 al 27 de julio), con 35 muertes; y la semana 26 (del 23 al 29 de junio), con 22 fallecimientos.