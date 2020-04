Ximo Puig: “La relación de la empresa valenciana con China facilita el suministro sanitario”

–¿Cuál es la situación de la Comunitat Valenciana?

-Tras semanas duras estamos empezando a ver luz al final del túnel. Aún está lejana, pero ya hay luz. Hemos pasado los momentos más críticos y eso sí lo podemos constatar. Durante los últimos días se está notando una inflexión y a pesar de que puedan crecer, mejor dicho trasparentarse, el número de contagios. Es verdad que el estrés sanitario en las UCI se ha reducido y estamos en una situación de mayor control. No quiere decir que se pueda bajar la guardia ni pensar que este combate se ha ganado porque aún estamos en el centro de la pandemia. La buena noticia es que claramente se ve la mejoría. Por otra parte, y por eso el sentimiento es contradictorio, a medida que vamos viendo cómo se puede ir finalizando este episodio tan dramático, el rostro de la muerte se hace más presente y evidente entre nosotros. Vamos a mejor pero tomamos más conciencia de lo que ha significado en vidas humanas esta pandemia.

-¿Le han contestado ya los gobernantes autonómicos europeos a su misiva de formar un frente común?

-Lo que pretendo es que haya en Europa un movimiento por debajo de lo que son los Estados y las instituciones europeas, desde el ámbito de las casi 430 regiones, para generar un ambiente positivo desde una Europa cohesionada y que de verdad tenga más sentido que nunca. Pretendo que no sea una decisión solo de las elites, sino que exista un caldo de cultivo favorable por parte de la ciudadanía europea. Cuando Angela Merkel, Emmanuele Macron o Pedro Sánchez hablan de más Europa, debe tener un arraigo entre los ciudadanos. Tenemos que darle una cobertura real a lo que son las soluciones europeas. No hay solución fuera de Europa, por tanto, se trata de hacer un europeísmo activo desde las regiones.

A medida que vamos viendo cómo se puede ir finalizando este episodio tan dramático, el rostro de la muerte se hace más presente y evidente entre nosotros

-¿Qué responsabilidad tienen el Ministerio y la Generalitat, al estar transferidas las competencias de Sanidad, en la falta de previsión a pesar de los avisos previos desde diferentes organismos?

-La gestión de esta crisis ha de asumirse desde la corresponsabilidad. Creo que intentar escurrir la propia responsabilidad no es una posición asumible. Desde esa perspectiva nosotros hemos actuado en función de lo que nos han dicho los expertos. En el momento en el que dijeron que había que suspender las Fallas, se suspendieron, mientras no nos lo dijeron, no hicimos nada. Esta situación ha sobrepasado ampliamente todos los ámbitos desde cualquier punto de vista y en esa situación hemos ido dando respuestas.

En nuestro caso la respuesta ha sido más eficaz que en otros, aunque jamás voy a criticar como se ha hecho en otros sitios. Aún estamos en pleno combate y no se puede hacer un ejercicio de triunfalismo porque no tiene sentido. Asumo que no estábamos preparados para una pandemia de estas características.

Es verdad que el estrés sanitario en las UCI se ha reducido y estamos en una situación de mayor control

-Hecha esa asunción de responsabilidad, ¿deben pedir al menos perdón los responsables políticos? El 10 de marzo parecía que lo más grave que podía pasar era que se suspendiesen las Fallas y ya llevamos casi un mes confinados.

-Ha sido un tsunami inesperado. Eso no quiere decir que se hubiesen podido tomar más decisiones previamente. Hemos actuado en función de lo que nos decían los expertos. Hay que entenderlo desde una perspectiva general. Mire lo que ha pasado en Gran Bretaña o lo que ha dicho el presidente de EEUU, Donald Trump. No se trata de ser indulgentes con los políticos, pero es cierto que ni desde el ámbito de los expertos se explicitó todo lo que podía producirse. Siempre hay que estar preparado para las peores de las catástrofes. Sinceramente no creo que nos pudiésemos imaginar este tsunami.

-La Generalitat optó por buscar sus propios caminos para buscar material de protección con cierto éxito si se compara con otros casos. ¿Le decepcionó la actuación de Pedro Sánchez?

-Había un estocaje de suministros básicos en los diferentes departamentos en Sanidad y para residencias y lo que no había era «stocks» para esta situación. Lo que ha pasado es que los suministros básicos sanitarios estaban producidos por un país. Ha habido una situación de oferta y demanda típica del mercado. Se ha producido un atasco monumental porque muchos hemos ido a comprar. El mercado se ha saturado y desde esa perpectiva, la ventaja de los valencianos es que siempre ha sido una Comunidad abierta y con enorme capacidad comercial. Tenemos una gran cantidad de empresas que desde hace mucho tiempo tienen un gran relación con China y gracias a esta situación y a este tejido empresarial hemos logrado un canal bueno. A parte de esto, nuestra postura ha sido también empezar la creación de un cluster sanitario.

Hay empresas que trabajan con productos ya certificados y de lo que se trata es de tener más autoabastecimiento de EPI, de respiradores... Se trabaja para fabricarlos y pronto podremos abastecernos. En cuanto a España, creo que ha habido una unidad de acción positiva. Las Comunidades Autónomas no podemos actuar con victimismo. Tenemos las competencias en Sanidad y en Servicios Sociales. Hay un momento determinado en el que el Gobierno asume un liderazgo efectivo en esa unidad de acción, con el acuerdo previo de todas las autonomías, porque lo contario no tenía lógica.

A partir de esa situación ha habido un momento de estrés en cuanto a los suministros, sobre todo en el material para los profesionales sanitarios. El Gobierno de España ha hecho todo el esfuerzo que ha podido y en la Comunitat Valenciana hay un abastecimiento razonable. El Gobierno ha tenido las dificultades propias de esta situación.

(Seguirá ampliación)