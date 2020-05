La Universidad Internacional de Valencia aborda el impacto del coronavirus en la sociedad

A raíz de la situación de alarma global generada por la pandemia y con el objetivo de analizar el enorme impacto que está teniendo el covid-19 desde todos los ámbitos, la Universidad Internacional de Valencia puso en marcha el pasado mes de abril la iniciativa “Encuentros Digitales con Expertos”: 14 mesas redondas en las que más de 50 expertos y docentes, vislumbraron los escenarios futuros y analizaron los efectos de esta crisis en ámbitos como el de la ciencia, política, social, económico y empresarial. Las distintas mesas redondas, disponibles en el canal de YouTube de la Universidad Internacional de Valencia, ya suman más de 4.300 reproducciones.

A través de esta iniciativa, la Universidad Internacional de Valencia, una de las universidades online con mayor proyección y crecimiento internacional y una referencia en el mundo hispanohablante, abordó la actualidad del coronavirus desde distintas perspectivas y ámbitos académicos como el de las Ciencias de la Salud, la Ciencia y Tecnología, la Educación, la Empresa, las Artes y Humanidades, la disciplina Jurídica, o el mundo de la Comunicación.

Junto a directores y docentes de cada Área, los Encuentros Digitales contaron además con el criterio profesional de invitados en las distintas Áreas. Julián García Payá, experto en Derecho Laboral en Garrigues; la escritora y premio Planeta, Espido Freire; David del Puerto, compositor y premio nacional de Música, Josep Trescolí, Violonchelista de la Orquesta Nacional de España; lberto Córdoba, Socio-Director en Lukkap; Javier Yanguas, Vicepresidente de la Sección e Ciencias Sociales y del Comportamiento de la IAGG-EU, son algunos de los profesionales que ayudaron a entender la extraordinaria dimensión de esta crisis global y sobre todo, su efecto inmediato en todos los ámbitos.

Ertes por causas de fuerza mayor

Expertos en el área Jurídica fueron los encargados de dar respuesta a la adaptación de la normativa laboral y de la seguridad social ante COVID 19 así como de atender los riesgos del incremento de la violencia de género derivados del confinamiento.

Desde el área de jurídico, Julián García Payá, experto en Derecho Laboral en Garrigues, indicó que los Ertes “siempre han sido un derecho para las empresas y ahora muchas de ellas se han visto obligadas a recurrir a él. Es una vía para no extinguir contratos hasta que acabe esta situación delicada. Si no prestas un servicio a la empresa, esta no debería abonar un salario, si existe esa causa se pueden suspender los contratos de trabajo.”

Maximiliano Martin Barreiro, miembro fundador de Barreiro Asociados, por su parte, hizo referencia a que “el mes de marzo ha sido el más importante en la historia del derecho del trabajo. Las ciencias jurídicas en tiempos de caos son las encargadas de mantener en orden a la sociedad y jurídicamente no estábamos preparados para esta situación”.

Estrés y sufrimiento: una amenaza importante

Desde el Área de Ciencias de la Salud se han analizado cuestiones como el autocuidado emocional durante situaciones adversas; las estrategias psicológicas para pacientes; el confinamiento en centros residenciales y personas mayores que viven solas; o la gestión de crisis y la humanización de la atención ante la saturación hospitalaria.

Los psicólogos expertos coinciden en la preocupación por las secuelas emocionales que ha generado y está generando el Covid-19. Para José Luis Días Cordobés, uno de los expertos en terapia e intervención psicológica, “cuando una situación es predecible se lleva mucho mejor, no es el caso de la situación generada por el Covid, que genera mucho estrés y sufrimiento, y esto supone una amenaza importante”.

En cuanto al miedo que se está generando en la sociedad a raíz de la pandemia por el “morir solo”, Oscar García Tarín, experto en psicología clínica indicó que “esto no es cierto, los enfermos siempre están acompañados, los profesionales se esfuerzan al máximo para que esas personas se sientan acompañadas”.

Cambios temporales que han venido para quedarse

Asimismo, desde el Área de Empresa se analizó la experiencia del cliente y del empleado ante el COVID19; y se trató el impacto positivo del teletrabajo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Agustín Pascual, Ingeniero Industrial especializado en medio ambiente, indicó que “el COVID ha generado un impacto económico evidente, pero una consecuencia inmediata ha sido una reducción de costes fijos para la empresa. El hecho de que los trabajadores tengan un horario laboral más flexible, ha generado esta primera consecuencia inmediata, el espacio físico de trabajo no es imprescindible. Desde el punto de vista del desarrollo va a dejar de ser necesario ese espacio físico”.

Israel Griol, experto en temas de innovación, emprendimiento y cambio climático, por su parte, destacó que ”la movilidad influye directamente en la huella de carbono que generamos en el país o en la sociedad en general , esto ha afectado positivamente a la vertiente medioambiental” y añade “ bastante de nuestras ciudades están apostando por no usar el transporte individual, un ejemplo es Valencia. Algunos cambios de forma temporal podrían aplicarse al día a día en un futuro, uno de ellos es el teletrabajo por el hecho de conciliar”.

La tecnología: el papel más importante en la crisis del Coronavirus

El consumo energético y los desafíos de la industria 4.0 son dos de las cuestiones que fueron atendidas por expertos del Área de Ciencia y Tecnología.

Alberto España experto en industria 4.0 hizo referencia a que “realmente va a haber un antes y un después en la tecnología con respecto a esta crisis. Ha sacado a la luz muchas carencias que se pueden solventar y los gobiernos lo que deben hacer es apoyar a estas tecnologías para evitar futuras pandemias. “Nadie en el mundo pensaba que algo así podría suceder, tenemos que aprender de nuestros errores y utilizar la tecnología para obtener buenos datos y despolitizarlos” añadió.

Por su parte, Adrián Colomer, experto en Inteligencia Artificial indicó que “se debería apostar por la investigación, tecnologías y desarrollo en España, esto se traduciría en anticipación, es decir, evitar los colapsos”. “Lo que ha ocurrido nos tiene que servir como una lección de cara a futuro para tener herramientas y adelantarnos a que esta curva no sea tan prominente como esta vez”.