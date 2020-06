Puig amplía al 75 por ciento los aforos en la fase 3

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, acaba de detallar el decreto de pase a la fase 3 de la Comunitat Valenciana, que firmará en unos minutos, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado esta mañana el avance oficial de la región. De esta manera, el presidente recupera la gobernanza sobre la región, desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno central asumiera todas las competencias con la declaración del estado de alarma.

El presidente ha señalado que “el espíritu de este decreto”, que cuenta con 53 artículos y seis disposiciones, es el de relajar las restricciones detalladas por el Ministerio de Sanidad, tanto en los aforos como en las dimensiones de los grupos de personas que pueden realizar actividades.

“Ha llegado la hora de levantarnos, con determinación, la misma con la que hemos salvado 42.000 vidas, tiene que servirnos ahora para salvar empleos”.

El cambio fundamental que implanta la Comunitat Valenciana en las restricciones es el incremento del aforo permitido en comercios, hoteles, restaurantes, teatros, y en general en cualquier recinto cerrado. Además, la distancia social pasa de los dos metros al 1,5 y se permite la movilidad entre las tres provincias.

El presidente ha detallado los cambios que entrarán en vigor el lunes en tres grandes ámbitos:

Social y Educativo:

- Se flexibilizan las restricciones en ceremonias y ritos, de forma que se permiten hasta 75 personas en bodas y 25 en los velatorios.

- En el ámbito educativo: se permite la reapertura de escuelas infantiles municipales públicas y privadas a partir del 19 de junio, en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, se ofrecerán tutorías presenciales y en el caso de los alumnos que se están preparando para pasar las pruebas de acceso a la Universidad, se permitirán las actividades presenciales en grupos reducidos.

- En el caso de las Universidades, se permite ya la realización de prácticas presenciales en empresas, excepto en el caso de que esta se encuentre en un ERTE.

Económico:

- Para permitir una “reactivación más rápida del comercio”, la ocupación de estos establecimientos podrá ser de hasta el 75 por ciento.

- Los mercados ambulantes podrán ocupar hasta el 75 por ciento de sus puestos.

- Los centros comerciales podrán llegar hasta el 75 por ciento de su aforo y realizar rebajas, evitando las aglomeraciones.

- Las ferias comerciales podrán llegar hasta el 75 por ciento de su aforo.

. Vuelve la celebración de conferencias y congresos.

- En restauración y hoteles, uno de los sectores más castigados por la pandemia, las restricciones de los aforos suben hasta el 75 por ciento y se podrá utilizar la barra. Las terrazas podrán ocupar el cien por cien de sus mesas guardando, eso sí, una distancia de dos metros entre ellas. En cada mesa no podrá haber más de 20 personas.

- Vuelven las discotecas, aunque sin baile. Estos establecimientos podrán ocupar un tercio de su aforo, pero sin bailar.

- Los hoteles pueden reabrir sus zonas comunes con un aforo permitido del 75 por ciento.

