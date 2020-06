Sesderma, innovación para la salud de la piel

Desde su creación en 1989, Sesderma revolucionó el sector de la dermocosmética gracias a su apuesta constante por el I+D+i. La empresa valenciana, precursora en aplicación de la nanotecnología, se ha hecho con un importante espacio en el competitivo sector de la dermocosmética, y a pesar de la enorme notoriedad de muchos de sus productos, su filosofía ha sido siempre la misma: ofrecer soluciones personalizadas a cada necesidad de la piel.

Entre las razones que explican el crecimiento y la expansión internacional del grupo, presente en más de 80 países, se encuentran factores como la alta calidad de sus productos y su aval dermatológico, ya que es un laboratorio fundado por el doctor Gabriel Serrano, dermatólogo desde hace más de 45 años. La compañía española lleva treinta años utilizando la investigación y la tecnología para mejorar los tratamientos de la piel, lo que la sitúa como líder en el sector dermocosmético. Fue el primer laboratorio en introducir la nanotecnología, y pionero en la formulación de productos dermatológicos y tratamientos médicos con ácido glicólico y retinol, entre otros. Todo ello, junto con el aval de un producto de alta calidad con un elevado porcentaje de satisfacción del cliente y de repetición de compra, explican su éxito.

Vitamina C de última generación

Actuar en las capas más profundas de la piel, o lo que es lo mismo, atacar el problema del paso del tiempo –arrugas, manchas, flacidez...– allí donde se origina y no solo donde se manifiesta. Este es el objetivo de C-VIT, la línea con vitamina C de última generación de Sesderma, líder en ventas en todo el mundo. “Para garantizar su eficacia, los principios activos tienen que alcanzar las células. Para lograrlo, hay que introducirlos en liposomas (burbujas de tamaño nanométrico). Esto se consigue gracias a la nanotecnología”, explica el doctor Gabriel Serrano, que fue pionero en el uso de esta técnica para encapsular la vitamina C, uno de los activos antiedad más conocidos para conseguir una piel luminosa y llena de vitalidad. ¿La razón? Su papel fundamental en el proceso de regeneración de colágeno.

La línea C-VIT, que contiene ácido etil ascórbico [e-VIT C], un derivado de la vitamina C más estable que no se oxida al aplicarlo y no mancha la piel, aporta un triple efecto a la piel: antioxidante (protege frente al envejecimiento prematuro); antiarrugas (incrementa la síntesis de colágeno y elastina) y unifica el tono, devolviendo a la piel su luz natural. Serum, ampollas y crema hidratante forman el trío perfecto de cuidados que podemos usar durante todo el año, incluso en verano.

Fotoprotección con un plus

Los laboratorios Sesderma cuentan con tratamientos que abarcan todos los campos de la dermocosmética, la medicina estética y la dermatología, de ahí que C-VIT sea la mejor aliada de REPASKIN, línea reconocida en el mercado por su gran innovación en fotoprotección.

Estos solares de nueva generación constituyen una barrera activa frente al sol y preservan la juventud y belleza de la piel al ayudar a combatir los daños provocados por la radiación UV. La principal novedad REPASKIN, es que incorpora la tecnología SHIELD-SYSTEM con Zinc fingers y enzimas reparadoras encapsuladas en liposomas gracias a la nanotecnología, lo que permite una mayor penetración y eficacia. Esta protección cubre tanto los rayos UVA, UVB e IR (infrarrojos) y corrige los signos del envejecimiento celular, ayudando a la piel a recuperar su apariencia uniforme tras las agresiones del sol.

Los productos de Sesderma se venden en farmacias, parafarmacias y online en www.sesderma.com.