Marta Barrachina recibe el espaldarazo de sus afiliados con la entrega de cien avales del PP de Vall d’Alba

El aval a la gestión llevada a cabo en los últimos seis años por Marta Barrachina al frente del Ayuntamiento de Vall d’Alba ha quedado reflejado con la entrega hoy por parte de la agrupación local del Partido Popular de un centenar de avales. La candidata a la presidencia provincial del Partido Popular de Castellón ha recibido este rotundo apoyo con “una inmensa humildad y profundo agradecimiento”, pues “lo interpreto como un reconocimiento al trabajo realizado durante todos estos años junto a mi equipo. Un respaldo que tanto los afiliados como el resto de vecinos de Vall d’Alba ya me hicieron sentir las pasadas elecciones municipales del 2019, cuando me premiaron con una nueva mayoría absoluta, un acicate para seguir sirviendo a los valldalbenses, y que ahora me animan a hacerlo también por todos los castellonenses”.

“Recibir tantísimos avales por parte de los afiliados de mi agrupación local del PP no solo me llena de energía para seguir con esta carrera de fondo que acabará en el XV Congreso Provincial del 8 de mayo, sino que también es una muestra de que la unión nos hace más fuertes”.

Marta Barrachina ha incidido en su esfuerzo para que la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en Vall d’Alba con resultados positivos para los valldalbenses tenga también su reflejo a nivel provincial si así lo deciden los militantes. “Dar voz a los ciudadanos, generar empleo y riqueza y el impulso al turismo son los tres ejes en los que hemos trabajado a nivel municipal y así lo haremos en Castellón”, ha señalado.

En este sentido, ha recordado que, en el caso de Vall d’Alba, la activación de la participación ciudadana, atendiendo a los vecinos en particular y a las numerosas asociaciones ciudadanas, ha sido una de sus líneas estratégicas desde el primer día. “Una forma de trabajo alejada de los despachos pero con excelentes resultados”. “Es en la calle, hablando con la gente, donde se conocen las preocupaciones de la ciudadanía y esos anhelos han de centrar nuestro trabajo”, ha resaltado.

En cuanto a la economía, ha subrayado la importancia de la industria, la agricultura y el turismo. “Tres vectores en los que a nivel municipal se han volcado grandes esfuerzos por su papel de creadores de ocupación. Eso ha permitido que, en la actualidad, Vall d’Alba sea un referente”, ha afirmado. Al respecto, ha destacado su polígono industrial, donde se encuentran instaladas empresas multinacionales tanto del sector cerámico como del agroalimentario, además de multitud de pymes y negocios de autónomos. “Nuestra prioridad en este nuevo proyecto que vamos a emprender de la mano del Partido Popular para todos los castellonenses es generar oportunidades”, ha añadido.

“No podemos olvidarnos del sector primario. Son nuestras raíces y sin la agricultura y la ganadería no hay futuro en esta provincia; desde el PP no vamos a dejar de lado a los productores ni ganaderos”, ha matizado. Y, en cuanto al turismo, ha resaltado que “Castellón tiene mucho por ofrecer en cuanto a patrimonio, gastronomía y recursos naturales. Somos una provincia con unas características únicas, con el interior y la costa separados por solo una hora de trayecto y donde trabajar de manera coordinada para descubrir al mundo entero todo aquello que nos hace especiales es un reto ilusionante”.

Para ello, “en este nuevo proyecto del Partido Popular, la provincia siempre irá en primer lugar. No escatimaré esfuerzos para exigir a todas las administraciones

los recursos necesarios. Y es que Castellón debe recuperar el lugar que nunca debió perder por culpa de la izquierda”.