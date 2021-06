Zaplana, ¿objeto de persecución?

Si no se presionó a los técnicos para adjudicar, no pudo haber comisiones ¿Por qué no se les llama a declarar?

Otra vez Eduardo Zaplana al cadalso mediático. No falla. En cuanto hay un lío judicial sobre algún político -ahora los hay del PSOE, PP y demás- alguien parece interesado en sacar a la palestra su caso. Como ayer, una información -no noticia si noticia es algo nuevo- apareció en las redacciones y nada impidió su plasmación en todas las webs.

Cada día me sorprenden más los informes de la UCO, de la UDEF y las noticias que de ellos se desprenden y que publicamos todos a pesar de llevar suposiciones e hipótesis que parecen sentencias y que a menudo no quedan demostradas en los tribunales. Así ha sucedido con doscientas personas relacionadas con el PP valenciano absueltas.

Sucedió ayer con un titular más que sugerente «La UCO identifica en Andorra 6 millones de euros que atribuye a comisiones de Zaplana».

Lo curioso es que, por un lado esta cantidad se relacionaba con el cobro de comisiones del Plan Eólico de la y las ITV. Y por otro se expresaba que «la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica». Las dos cosas no pueden ser. Quizá ninguna de las dos.

¿Por qué no se atiende su petición de llamar a declarar los técnicos y miembros de la Mesa de contratación para saber si fueron o no presionados para adjudicar. De no demostrarse la manipulación, no pudo haber comisiones. Así es la vida.