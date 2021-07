Conducía bebido, drogado, hablando por el móvil y sin haber tenido nunca el carné

Un hombre de 61 años ha sido detenido al volante en Elda (Alicante) al ser sorprendido cuando iba bebido, drogado, hablando con el móvil y sin haberse sacado nunca el permiso de conducir.

La Guardia Civil de Tráfico de Alicante ha informado hoy de que el pasado día 13 a las 9.30 horas este individuo, español, recibió el alto por parte de una patrulla que observó que hablaba con el teléfono y que se dio a la fuga hasta que unos kilómetros más tarde acabó perdiendo el control del coche en un polígono industrial y sufrió un accidente.

Al verse sorprendido por los agentes el conductor emprendió su huida por la carretera autonómica CV-835 y se internó en un polígono industrial del término municipal de Elda.

Allí circuló por calles estrechas y se cruzó con otros vehículos y camiones, realizó adelantamientos en línea continua, fue en sentido contrario, se internó en los arcenes y provocó que el resto de conductores tuvieran que realizar “multitud” de maniobras evasivas para evitar una colisión.

Probablemente a causa de la velocidad, acabó perdiendo el control de su vehículo y sufrió un accidente, momento en el que fue arrestado y trasladado a un centro médico para un examen.

En los test de alcohol y drogas dio positivo, al tiempo que se verificó que no poseía el permiso de conducción y que no lo había tenido nunca, según el instituto armado, que ha añadido que ha quedado detenido por los presuntos delitos de conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y no poseer permiso de circulación.