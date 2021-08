Los padres valencianos, tranquilos ante el riesgo de las familias antivacunas

El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA) de la provincia de Valencia, Rubén Pacheco, ha informado de que apoyaría la decisión de Conselleria en el caso de que considerara la existencia de un “grupo mínimo” antivacunas entre padres y madres en la comunidad educativa.

En lo respectivo a medidas extraordinarias para frenar a este colectivo, el presidente de la FAMPA ha explicado a LA RAZÓN que entenderían “si Conselleria tomara algún tipo de criterio”, pese a que el porcentaje de equipo educativo no vacunado “es ridículo”, incluso “menor al 5 por ciento”.

No obstante, Pacheco ha comunicado que son las Consellerias de Sanidad y de Educación las encargadas de establecer todas las restricciones en las aulas. “No nos corresponde tomar ningún tipo de medida en los colegios, ni respecto al alumnado, ni al profesorado”, informa.

Además, “tampoco hemos pensado en solicitarlo, pues las aulas son un espacio seguro”, agrega. “Este año el nivel de seguridad aumentará porque se mantienen las medidas, como la mascarilla y los grupos burbuja, y también la cantidad de personas vacunadas en la comunidad educativa es mucho más alta”.

Sin embargo, “la FAMPA no apoya este tipo de movimiento negacionista”, debido a que “la comunidad científica nos está comunicando lo contrario”, manifiesta el presidente de la Federación. “Puede que no te guste que tu hijo o tu hija lleve mascarilla durante todo el día, pero si la mayoría de científicos te lo recomiendan para garantizar la salud pública, te adaptas”.

Por último, Pacheco ha declarado que “no es cierto que se haya impedido la actuación de las AMPA” durante el pasado curso escolar. “Hemos dependido de tener o no un espacio, pero no hemos dejado de estar activas”.

Apoyo desde el resto de centros

También Francisco Jesús Pérez, el presidente del AMPA del CEIP Professor Sanchís Guarner de València, ha secundado la idea de la FAMPA de “apoyar con interés las decisiones de Conselleria y del gobierno central”, aunque aún no existen “problemas con la falta de vacunación”. Pero “no queremos ser excluyentes” ya, confiesa.