López Miras pide un criterio único para toda España para implantar el certificado covid

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno central que establezca un “criterio único” respecto al Certificado Covid. “Que haga simplemente lo que están haciendo en el resto del mundo y lo que han hecho sus colegas en Francia, Italia o Alemania, por poner solo un ejemplo”, ha demandado.

“Ahora que empieza otra vez a ponerse difícil la situación derivada de la pandemia y que parece que iniciamos esta sexta ola, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a cometer los errores que ya cometió el año pasado durante la pandemia”, ha aseverado el presidente murciano.

A su juicio, Sánchez “vuelve a desentenderse, vuelve a lavarse las manos y vuelve a decir que no van a tomar ninguna decisión respecto al Certificado Covid”.

En opinión de López Miras, “lo más eficiente para seguir luchando contra la pandemia es tomar decisiones a nivel nacional, como está pasando en Francia, Italia o Alemania con el Certificado Covid”.

“No puede ser que, en unas semanas, estemos desplazándonos de comunidad en comunidad y en cada una de ellas haya unos requisitos diferentes respecto a la vacunación o el Certificado Covid”, según López Miras, quien cree que “esto, desde luego, no va a ser eficaz, no va a ser útil y no va hacer que seamos efectivos para poder reducir los contagios y luchar contra la pandemia”.

En este sentido, ha vuelto a pedir al Gobierno central, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a Sánchez “que tomen una decisión coordinada para todo el país respecto al Certificado Covid; que no haya 17 estrategias diferentes”.