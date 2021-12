Las cinco noticias de la Comunitat Valenciana que debes leer para comenzar el día

Valencia elimina los actos multitudinarios de la Navidad mientras la Generalitat descarta restricciones

La Generalitat valenciana tiene muy claro que no son necesarias nuevas restricciones. Los argumentos son los siguientes: la vacunación está funcionando, el pasaporte covid ya ha entrado en vigor- animando a los rezagados a recibir el suero- y las cifras de ingresos no son alarmantes. Es decir, no se prevé que pueda producirse una situación de saturación hospitalaria.

La vacunación infantil en la Comunidad Valenciana comenzará el 15 de diciembre

El próximo lunes día 13 de diciembre la Comunidad Valenciana recibirá un total de 150.000 dosis pediátricas de Pfizer para poder arrancar el proceso de inmunización de los niños de entre 5 y 11 años el día 15 de diciembre.

La Comunidad Valenciana suma 16 muertes por covid en 48 horas y 3.007 contagios más

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado 3.007 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, de los cuales 1.612 nuevos casos corresponden a la actualización del miércoles 8 de diciembre. Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 545.403 personas. Los nuevos casos por provincias son 479 en Castellón (59.665 en total); 996 en Alicante (198.396) y 1.532 en Valencia (287.341). La cifra de casos no asignados se mantiene en 1.

La Comunidad Valenciana insiste en eliminar los fondos alternativos y optar por la población ajustada

La nueva propuesta de sistema de financiación autonómica enviada el pasado viernes al mediodía por el Ministerio de Hacienda, plantea más preguntas que respuestas. Al menos así se deduce a la vista de las reacciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y de la propia Generalitat valenciana.

Centenares de rosas blancas en recuerdo de Cristina, la mujer asesinada por su pareja en Valencia

Un doloroso silencio llenó ayer la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Medio millar de personas alzaron al cielo la flor preferida de Cristina, las rosas blancas en su recuerdo y también como señal de repulsa al último asesinato machista que sacudido a la ciudad de Valencia.