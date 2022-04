Hablamos Español pide a los partidos valencianos que los alumnos puedan utilizar español en sus evaluaciones

La asociación Hablamos Español ha pedido a los grupos con representación en les Corts Valencianes que lleven a cabo la acciones necesarias para que se reconozca el derecho del alumnado a utilizar el español o el valenciano oralmente y por escrito en las asignaturas no lingüísticas.

También solicita que se pongan los medios para que el alumnado pueda tener en español los enunciados de sus pruebas de evaluación.

La asociación respalda la petición del alumno de Formación Profesional Andy Costa, que defiende que los alumnos “tengamos las notas que merecemos por nuestros conocimientos, sin que nos penalicen por usar el español”.

Hablamos Español asegura en un comunicado que hay más alumnos intentando que se reconozca su derecho a usar su lengua materna para responder en clase y realizar exámenes y proyectos, pero sus peticiones, realizadas de manera formal bajo la supervisión de esta asociación, “chocan contra el muro del no de la Conselleria”.

“La administración puede imponer la lengua a los profesores pero no a los alumnos. En esos centros de enseñanza se les castiga o se les amenaza con castigarles restando puntos a su calificación. En unos casos se trata de dos puntos, en otros de uno, de uno y medio, no hay criterio común ni información, se actúa de manera arbitraria. Las asignaturas no lingüísticas han de evaluarse en función de los conocimientos que el alumnado tenga de la materia, es irrelevante qué lengua oficial utiliza para transmitirlos”, manifiesta.