Las 3 primeras semanas de agosto serán las más cálidas desde hace 75 años en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles de la situación "muy adversa" en los próximos días a causa de las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, donde la ola de calor persistente dará lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas desde, al menos, 1950.

Aemet alerta en redes sociales de los "impactos" que puede provocar en la salud, sobre todo de las personas más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos.

Según explica, a partir del viernes habrá un nuevo "pico cálido" en la Comunitat Valenciana, que será "muy intenso" el sábado y domingo y tenderá a un ligero descenso a partir del lunes, aunque las temperaturas seguirán siendo significativamente altas.

Señala que a pesar de que los primeros días de agosto fueron frescos, la ola de calor persistente, que se va a prolongar al menos hasta el lunes, dará lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950.