Los 30 años de La Habitación Roja se celebran en el Palau de la Música de Valencia

Cumplir 30 años bien merece una celebración. Y por todo lo alto. Además, acompañados por una formación de alto nivel como la Orquesta de Valencia (OV) y en un escenario único como el Palau de la Música. Los valencianos de La Habitación Roja, quizás el grupo valenciano más importante de la actual escena del rock y el pop español, celebrará su aniversario con un concierto que les obliga a "soltarse la melena" en el auditorio municipal. Será el próximo 22 de mayo y bajo la dirección del también valenciano Daniel Abad Casanova.

Jorge Martí, Pau Roca y Jose Marco, los miembros de La Habitación Roja, han presentado este martes una cita especial con la que pretenden "trascender a otros públicos" más allá de los seguidores que les han acompañado estas tres décadas. Así lo han contado en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por el director del Palau, Vicente Llimerá; la subdirectora del auditorio, Nieves Pascual; el presidente del Palau y concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno; y el propio Daniel Abad Casanova.

Todos ellos han celebrado una actuación que combinará las melodías del grupo valenciano con la excepcionalidad de la Orquesta de Valencia. Como han explicado desde La Habitación Roja, aún están configurando los temas que sonarán en este concierto. No obvian los grandes "hits" de la banda aunque, eso sí, pasados por el tamiz de la OV.

"Queremos que no sea todo encorsetado, que haya pasajes instrumentales, música experimental... Tenemos que divertirnos, soltarnos la melena", ha dicho Jorge Martí, el vocalista del grupo. Para él, además de haber "cumplido un sueño" con este concierto en el Palau de la Música de Valencia -"tocamos aquí hace 20 años, en la sala Rodrigo y pensamos en que, ojalá, volver aquí a la sala grande", ha confesado- "vamos a desnudar las canciones, hacer una deconstrucción y volver al origen de cada una". "Son temaos donde la simplicidad es una virtud, son muy melódicas. Algunas son más preciosistas, otras las hemos vestido de una manera más 'rockera'...

Pero queremos no tocarlas todas de la misma manera. Se va a diferenciar de lo que es un concierto típico en una sala de rock", según Martí.

Por su parte, Pau Roca ha confesado que están "sufriendo para hacer el repertorio". "Hay algunas canciones que tenemos que tocar sí o sí y las tocaremos. Tenemos catorce discos y hay temas que, por algún motivo, han pasado más desapercibidas. Esta es una nueva oportunidad para estas canciones", ha añadido.

El director de orquesta Daniel Abad Casanova ha contado cómo va a arreglar los temas de La Habitación Roja para ser interpretados por la formación valenciana. "Cojo la partitura e intento ponerme en la piel de cada uno de los músicos y que cada uno de ellos disfrute de su parte. Me estoy dejando guiar y asesorar por ellos, cuando escucho el tema que ellos me seleccionan empiezo a garabatear. La suerte es que su música tiene armonía y a la primera escucha ya empiezo a pensar en los arreglos", ha confesado.

Para los responsables del Palau de la Música esta es una oportunidad "para sacar de su zona de confort" a la Orquesta de Valencia, una de las formaciones más relevantes de la escena sinfónica de España. "El público se va a ilusionar", ha aseverado el director del coliseo, Vicente Llimerá, quien ha confirmado que está sobre la mesa la posibilidad de grabar el concierto para poderlo distribuir.

Y, aunque aún hay tiempo hasta ese 22 de mayo en el que se cumplirá el "sueño" de La Habitación Roja -las entradas han salido este martes a la venta-, el deseo de congregar a un público dispuesto a vivir una "experiencia única" es la principal motivación de esta actuación. "Queremos que no sea el grupo delante y la orquesta detrás sino que haya un hilo conductor y podamos variar. Ir haciendo movimientos dentro del repertorio", según Jorge Martí. Eso sí, con la idea de que suenen los temas de siempre que les han permitido cumplir 30 años sobre los escenarios.