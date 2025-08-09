Un accidente de avioneta en Requena se salda con dos personas muertas

Dos personas han perdido la vida en un fatal accidente de avioneta en el municipio de Requena, en la provincia de Valencia. El incidente ocurrió en el kilómetro 443 de la N-332, específicamente en la zona del Pontón, generando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió la alerta aproximadamente a las 11:25 horas, activando de inmediato un operativo de rescate compuesto por múltiples unidades de emergencia.

Cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, junto con una ambulancia del Servicio de Urgencias (SAMU), convergieron rápidamente en el lugar del siniestro.

A pesar de los esfuerzos desplegados, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave.