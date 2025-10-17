El PP acusa a la izquierda de crear alarma con el cáncer del mama por indicación de Madrid

La portavoz de Sanidad del PP en Les Corts Valencianes, Nieves Martínez, ha acusado este viernes a los socialistas y a Compromís de "crear alarma" entre las mujeres valencianas en relación con la prevención del cáncer de mama, siguiendo, ha dicho, "directrices que vienen desde Madrid".

Martínez ha remarcado que con el Consell de Carlos Mazón se han puesto en funcionamiento "once nuevos mamógrafos para revertir la situación que dejó el Botànic", y ha indicado que fue el Consell anterior el que dejó a las valencianas "sin la segunda prueba en el cribado del cáncer de mama, con aparatos totalmente obsoletos y con falta de personal".

La diputada popular ha afirmado en un comunicado que a finales de septiembre de 2025 "ya se habían realizado 10.000 mamografías, más que en el mismo período del año anterior", por lo que es "absolutamente falso y lamentable" el uso que está haciendo la oposición de "un tema tan sensible" como el cáncer de mama.

La Conselleria de Sanidad "se ha comprometido a garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer en un máximo de 30 días", ha señalado, y ha añadido que las cartas de invitación a la prueba incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados "acudan a su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico".

Asimismo, ha avanzado que en el primer semestre de 2026 las mujeres podrán recibir "toda la información del proceso" a través de la nueva App GVA Salut, que se pondrá en marcha en breve, o a través "del canal de comunicación que elijan", y ha indicado que se trata de un proceso "innovador, moderno y con toda la calidad asistencial".